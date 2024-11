Tomb Raider – La série d’Amazon aurait sa Lara Croft

Absente des salles obscures depuis le dernier film de 2018 avec Alicia Vikander dans le rôle-titre, la licence Tomb Raider a dernièrement été transposée par Netflix sous la forme d’une production animée. Une première série qui sera, dans quelque temps, suivie par une concurrente de chez Amazon Prime, qui, elle, à la différence de la précédente, bénéficiera d’une incarnation de chair et de sang.

Pour l’instant, on ne sait rien quant à ce que nous proposera cette série en live-action. Il faut en effet remonter jusqu’en mai de cette année 2024 pour trouver la seule information la concernant. Une information bien mince avec laquelle Amazon entérinait non seulement son existence (qui, une année auparavant, avait été ébruitée) mais confirmait également la présence de Phoebe Waller-Bridge à l’écriture, scénariste britannique connue pour son travail sur Killing Eve et Fleabag.

Et concernant l’actrice, il y avait logiquement bien moins d’éléments à disposition. Il en allait plutôt des pronostics de chacun. Mais voilà qu’aujourd’hui, un nom semble se détacher. Car oui, d’après un article du magazine spécialisé Deadline, il y aurait une prétendante tout proche d’obtenir le rôle, une prétendante qui a déjà fait ses preuves au travers d’une adaptation à succès d’une saga à la renommée internationale : l’interprète anglaise Sophie Turner, soit la Sansa Stark de la production d’HBO Game of Throne.

C’est au cours du mois dernier que Turner aurait obtenue une sérieuse option pour le rôle, et ce, après avoir passée une audition qui engageait également Lucy Boynton (actrice britannique remarquée à l’affiche de Bohemian Rhapsody). Depuis lors, elle serait en négociation avec la production et serait donc plus qu’en passe de prêter ses trait à l’iconique Lara Croft. Si tel est le cas, la jeune comédienne succèdera à Vikander donc, mais également à Angelina Jolie, qui, dans la tête de certains spectateurs, a sûrement gravé des souvenirs bien plus vivaces.

À l’heure qu’il est et selon la fiabilité de la source, Turner représente une quasi-certitude. Néanmoins, même si ce point constitue une avancée considérable, il restera vraisemblablement un certain temps avant de voir la série prendre le chemin de la plateforme de diffusion d’Amazon. En attendant, l’archéologue anglaise aura déjà repris le chemin de nos machines.

Et si cela ne sera probablement pas sous la forme du nouvel épisode (également publié par Amazon) annoncé il y a quelques années et dont la date demeure encore un mystère, il aura la nouvelle compilation prévue pour début 2025. Une compilation qui, on le rappelle, proposera les épisodes 4,5 et 6 de la franchise.