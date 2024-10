Tomb Raider – Une nouvelle compilation pour 2025

Au début de cette année 2024, l’âge d’or de la saga Tomb Raider revenait dans une compilation adaptée aux supports actuels, bénéficiant dès lors d’un petit lifting visuel. La proposition était assez appréciable et permettait notamment à un public moderne d’approcher les trois premiers opus sortis entre 1996 et 1998. Une initiative remarquable certes, mais qui apportait avec elle certains relents du passé, parmi lesquels se trouvait en tête la jouabilité quelque peu « heurtée » du début de la série. Ceci étant, il faut croire qu’elle a particulièrement marché, puisqu’Aspyr a décidé de poursuivre sur la voie en rempilant avec une nouvelle collection ( appelée Tomb Raider IV-VI Remastered ) dédiée à l’aventurière.

Et, comme l’on peut s’y attendre, cette nouvelle sortie s’emploiera à respecter la chronologie mise en place précédemment. Ainsi, on reprendra donc le périple de notre héroïne avec le quatrième opus pour le finir avec le sixième. Ce qui, en termes de titres, donne : La Révélation Finale, Sur les traces de Lara Croft ainsi que la première sortie de l’ère PS2, L’ange des Ténèbres. Une entrée qui avait, à l’époque ( et aujourd’hui encore), fait couler beaucoup d’encre.

D’ailleurs, on pourrait même être assez étonné de voir un tel opus revenir sur le devant de la scène tant il se traîne une réputation peu favorable. C’est simple, il est considéré comme le moins qualitatif, voire le pire opus, de la série. Et, plus, il a été à l’origine (ou du moins au centre) de certains événements qui ont déterminé l’avenir de la saga dont le retrait de la licence des mains de son développeur d’alors Core Design, pour ainsi finir dans l’escarcelle de Crystal Dynamics.

Alors est-ce à dire que ce projet de remaster ( lancé il y a quelques mois on le rappelle) est avant tout motivé par une volonté de donner une plus large vision sur ce que fut la saga, quitte à la présenter sous ses aspects les moins glorieux ? Quoi qu’il en soit, cet Ange des Ténèbres ainsi que les deux autres titres susmentionnés prendront d’assaut consoles (Switch, PlayStation, Xbox) et PC d’ici le 14 février 2025.

Au-delà de cette annonce, survenant par ailleurs quelques semaines après la mise en lumière sur le retour d’une autre licence culte d’Eidos ( Legacy of Kain), Crystal Dynamics a également attiré l’attention sur un chiffre particulier : à ce jour, la saga s’est écoulé à 100 millions d’exemplaires dans le monde. Maintenant, il s’agirait de maintenir sur la meilleure des directions cet héritage. Et il nous tarde de voir ce futur, qui devrait se montrer dans quelques années avec le nouvel opus annoncé il y a quelque temps déjà.