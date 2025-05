Retro Classics – Xbox ajoute une cinquantaine d’antiquités à son Game Pass

Vous connaissez peut-être Antstream Arcade, un service « façon Game Pass » qui propose une collection de jeux rétro classiques issus des catalogues des premières machines 8 bits jusqu’à la génération PS1. Une manière de participer à la conservation du patrimoine vidéoludique, et de redécouvrir l’histoire, voire l’archéologie du média sur les machines actuelles, avec des moyens actuels : ainsi, les jeux sont « augmentés » d’expériences comme des défis en lignes, des tournois organisés régulièrement… Et c’est par le biais d’Antstream Arcade qu’Xbox propose désormais une sélection de jeux rétro pour le Game Pass : la collection Retro Classics.

Retro Classics se présente comme une appli accessible via le Game Pass, appli, qui, une fois démarrée, donne accès à son catalogue d’une cinquantaine de jeux rétro signés (ou appartenant à) Activision. Sur le papier, la sélection va de la première génération 8 bits jusqu’à PlayStation. Mais dans les faits, on aura accès à un seul jeu PS1, Mechwarrior 2. Pour le reste, à une exception ou deux près (un jeu MegaCD, The Adventure of Willy Beamish, un jeu Amiga, Space Quest II…), c’est surtout une série de fossiles issus du catalogue Atari 2600.

Il est forcément intéressant de voir les jeux qui étaient proposés à l’époque, quand la console faisait ses débuts. D’autant plus pour les joueurs nés à la fin des années 90 et après, pour qui les « vieux » jeux sont les jeux PS1 et N64… Le gap entre un jeu Atari 2600 (sortie en 1977) et, par exemple, WipeOut (PS1, 1995) est en effet infiniment plus important qu’entre le même WipeOut et un jeu current gen. La sélection comprend d’ailleurs un prototype de jeu jamais publié, retrouvé dans les cartons d’Activision sans que personne, ainsi qu’il est mentionné sur la carte de présentation du titre dans l’appli, ne sache même qui l’a développé !

Cependant, au-delà de l’intérêt historique (archéologique, pourrait-on dire !), l’intérêt ludique de la chose reste discutable. Hormis quelques chefs d’œuvre incontestables (Pac Man, Arkanoid, Space Invaders…), les jeux de cette génération sont devenus relativement pénibles à prendre en main, et plus très intéressants à parcourir. C’est d’autant plus vrai que l’époque a connu une espèce de ruée vers l’or, où une batterie de studios ayant flairé la bonne affaire pondaient en quelques semaines des jeux vite faits, mais faits, ce qui a d’ailleurs conduit au fameux Krach du jeu vidé de 83 et au célèbre enfouissement des cartouche E.T. dans le désert. Ce n’est qu’avec la sortie de Super Mario Bros. en 1985 que l’industrie commencera à se relever, et à produire des jeux (la technique aidant) bien plus jouables aujourd’hui.

Pour découvrir d’où on est parti avant d’en arriver aux éclairages incroyables de Clair Obscur: Expedition 33, Retro Classic est accessible sans surcoût pour les abonnés au Game Pass, que ce soit sur PC, Xbox, ou via le cloud. On s’étonnera quand même de la discrétion de la marque Antstream Arcade tout au long de l’expérience Retro Classics, quasiment effacée, tout juste mentionnée dans un bandeau publicitaire…