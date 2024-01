Steam Awards – Une victoire évidente et quelques surprises

L’année 2024 commence et nous jetons tous encore un regard en arrière sur 2023. Nous en avons déjà parlé dans nos colonnes, ce fut une année riche en sorties de hautes qualité que les Game Awards sont déjà venus récompenser. Toutefois, 2023 ne s’est pas terminée uniquement sur cette cérémonie, mais aussi sur les Steam Awards. Pour rappel, les Steam Awards, initiés en 2016, sont des récompenses données à des jeux sortis sur la plateforme en ligne de Valve, dont les primés sont sélectionnés par les utilisateurs au sein de catégories diverses et variées. Et son palmarès ne recèle pas d’immenses surprises quant au grand vainqueur, mais tout de même quelques étonnements épars.

Moment de détente

La catégorie qui est peut-être la plus légère d’entre toutes et qui a pour vocation de récompenser le jeu le plus relaxant de l’année a permis au jeu Dave The Diver d’être primé face, notamment, à Cities Skylines 2. En somme, une belle réussite pour ce jeu indépendant d’exploration maritime décalé ! Si vous n’avez pas peur des bêtes qui se cachent dans l’eau et que vous aimez les sushis (tout cela fait parfaitement sens), n’hésitez pas à plonger dedans !

Jeu exceptionnellement riche en récits

Sous ce titre à rallonge qui cherchait très certainement à compacter le plus d’informations possibles se cache une catégorie qui récompense tout simplement le jeu à la meilleure narration. Ici, aucune surprise puisque c’est Baldur’s Gate 3 qui est primé. Le RPG de Larian avait tout pour gagner avec ses quêtes astucieusement ficelées aux nombreuses résolutions, ses dialogues réussis et ses personnages mémorables. Les autres jeux de sa catégorie avaient bien peu de chances de toute manière : Star Wars: Jedi Survivor et Resident Evil 4 Remake pour ne citer qu’eux ne pouvaient pas faire le poids. Il est par ailleurs étonnant de voir un jeu dans lequel la narration compte si peu comme Resident Evil 4 Remake dans cette catégorie !

Meilleure bande-son

Cette fois-ci, le titre parle de lui-même. La compétition fut ici plus rude et les votants des Steam Awards ont finalement préféré The Last of Us: Part II à Hi-Fi Rush, Chants of Senaar et Persona 5 Tactica, pour ne citer que ces derniers. Encore une occasion de se rendre compte de la richesse et de la complexité de notre média préféré, qui nous permet de prolonger l’expérience ludique par la seule écoute de certains chefs-d’œuvre !

Meilleure jeu auquel vous êtes une nullité

Nous ne reviendrons pas sur le titre ô combien comique de cette catégorie, mais son objectif est clair : récompenser le jeu le plus exigeant de l’année. En l’absence de cuvée FromSoftware 2024, c’est sans trop de surprise non plus que Sifu remporte le titre. Le jeu de Sloclap s’est en effet taillé une belle réputation dans le milieu de la douleur, de la tendinite et de l’arthrose précoce ! Exigeant ou trop difficile ? Nous vous laissons en juger par vous-même.

Gameplay le plus innovant

Voilà venir ce qui est sans le moindre doute la plus grosse surprise de ces Steam Awards. Contre toute attente, le prix de cette catégorie qui récompense « l’avant-garde de l’expérimentation » revient à Starfield, le dernier né de Bethesda. Une victoire remportée face à Remnant II, Contraband Police, Shadows of Doubt et Your Only Move is Hustle. Nous admettons volontiers nous-mêmes être surpris tant le gameplay de Starfield n’innove en réalité absolument pas. Il est, à n’en pas douter, un jeu Bethesda pure souche comme le studio a eu l’habitude de nous en fournir avec ses sagas The Elder Scrolls et Fallout. Cette nouvelle fait par ailleurs beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et démontre une certaine déception par rapport au dernier titre des géants du RPG… Ce sont les phases de navigation spatiale qui ont été jugées comme innovantes ? Non, vraiment, nous vous posons la question.

Style visuel d’exception

Sous ce doux titre se cache une récompense pour la meilleure D.A. de l’année. Ici aussi, petite surprise, puisque c’est Atomic Heart qui remporte la victoire face à de très beaux jeux comme l’excellent Cocoon ou le toujours torturé Darkest Dungeon II. Le jeu de Mundfish a été pour rappel au cœur de polémiques qui l’accusaient d’être pro-russe en pleine guerre contre l’Ukraine… Des accusations qui se basent notamment sur la D.A., mettant les couleurs de la Mère Patrie en évidence. Aux yeux des joueurs, le rouge semble pourtant bien lui aller, en espérant que le discours porté par le titre cache en réalité une dénonciation plus appropriée.

C’est mieux à plusieurs

Dans la catégorie multijoueur, pour vous, animaux sociaux que vous êtes, le vainqueur est Lethal Company, du studio Zeekerss. Il s’agit d’un jeu d’horreur-SF coopératif qui vous permet de partager vos pires peurs spatiales avec vos amis. Une victoire plutôt attendue d’un jeu qui a su se frayer un chemin dans les tendances Twitch face à un Warhammer 40 000: Darktide qui n’a quant à lui pas suscité l’engouement du public.

Meilleur jeu sur Steam Deck

Valve ne se prive pas de créer des catégories qui mettent son propre hardware en valeur. Au vu du lauréat de cette année, toutefois, il est difficile de s’en plaindre puisque pour y jouer partout, il vaut mieux en effet privilégier le Steam Deck à la Switch… Hogwarts Legacy, le monde ouvert dans l’univers d’Harry Potter remporte ce prix qui tente dans un même temps de démontrer quelle machine portable peut se vanter des meilleures performances !

Amour indéfectible

Cette catégorie au nom plus poétique récompense le jeu qui en 2023, selon les utilisateurs, a eu le meilleur suivi après sa sortie (le jeu en question ne doit donc pas forcément être une parution de 2023). C’est avec beaucoup d’étonnement que nous découvrons que le vainqueur en est Red Dead Redemption 2. En effet, le blockbuster de Rockstar a tout de même eu droit aux adieux de l’équipe de développement en 2022… Un autre rappel, avec Starfield, que les Steam Awards récompensent avant tout la popularité. N’oublions pas qu’un certain GTA VI a été teasé peu avant les votes…

Jeu VR de l’année

Le jeu VR n’a toujours pas le vent en poupe ! Pour cause, le matériel est encore perçu comme trop cher par de nombreux joueurs et, soyons honnêtes, les exclusivités sont rares et souvent d’une qualité contestable. Aussi, il n’est pas forcément étonnant que nombre d’entre vous n’ayez jamais entendu parler de Labyrinthine, le lauréat de cette catégorie. Il s’agit d’un jeu d’horreur dans lequel le joueur doit s’échapper d’un labyrinthe lugubre en résolvant des énigmes et en échappant aux créatures qui le peuplent. Un titre à la réputation mitigée qui ne brille pas au milieu des autres primés et qui l’emporte faute de concurrents vraiment sérieux.

Jeu de l’année

Enfin, la catégorie que vous attendez tous et toutes, la victoire la plus importante des Steam Awards, le titre de jeu de l’année, qui revient bien entendu à Baldur’s Gate 3, qui l’emporte face à Lethal Company, FC24, Hogwarts Legacy et Resident Evil 4 Remake. Une victoire qui ne fait qu’ajouter encore un peu de lumière sur une œuvre déjà bien reconnue et aux qualités indéniables. Sans surprise, le jeu est récompensé pour son écriture maligne, ses personnages, ses combats intéressants et aussi bien sûr pour le buzz qu’il a généré et de fait la grande popularité qu’il a acquise.

En conclusion

S’il est de bon augure de voir un jeu de la trempe de Baldur’s Gate 3 remporter le prix le plus convoité, cette édition des Steam Awards nous permet de nous interroger sur son système de récompense. La plupart des jeux plébiscités sont des jeux qui ont bénéficié de gros coups de projecteurs, qu’ils soient positifs (Baldur’s Gate 3, Red Dead Redemption 2), ou négatifs (Starfield, Atomic Heart). L’initiative de Valve de laisser les utilisateurs voter est sans conteste à encourager ; l’entreprise laisse après tout les joueurs s’exprimer ! Seulement, au sein d’une industrie dont le nombre de parutions a explosé en 2023, il devient important de se demander comment mettre en lumière des jeux plus modestes qui auraient aussi leur place dans les votes. N’oublions pas ceci, que ce soit concernant les Game ou les Steam Awards : il ne s’agit que du reflet déformé d’une réalité du secteur vidéoludique, la plus médiatisée, mais qui ne peut en représenter l’intégralité. Comme pour toute industrie, la communication est au cœur du système, et les plus petits finissent écrasés dans l’ombre des plus gros.

Entre un AAA développé pendant des années avec des équipes qui se comptent par centaines d’employés et un jeu indépendant sorti du garage d’un développeur passionné, la comparaison est-elle seulement possible ? À l’instar des Oscars où un James Cameron ou un Quentin Tarantino aura droit au gros lot en dépit des jeunes talents de l’année, ces cérémonies (qui se sont par ailleurs beaucoup inspirées du système cinématographique) feront régulièrement apparaître les mêmes noms tout en haut de leur liste. Peut-on en vouloir à Valve et aux joueurs de ne pas connaître chaque sortie vidéoludique, notamment les plus discrètes ? Non, mais peut-être les plateformes comme Steam ont-elles la responsabilité de mieux mettre en valeur les parties les plus obscures de leur catalogue. Réjouissons nous déjà de la victoire de Baldur’s Gate 3, qui a été propulsé sous le feu des projecteurs malgré ses origines qui ne le prédisposaient pas à un tel succès publique !