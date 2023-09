Nakwon: Last Paradise – Virage à 180° pour les développeurs de Dave the Diver

Dave The Diver fut l’une des grosses surprises indé de l’été 2023. Une belle performance pour un jeu apparemment sans prétention, d’autant plus dans le tsunami de sorties que fut (et qu’est encore) 2023 : se faire une place au milieu de tous les AAA auxquels on a eu droit n’allait pas de soi pour un jeu de pêche en pixel art ! Pourtant, Mintrocket, le studio qui a signé le jeu ne compte pas se reposer sur ses acquis et propose quelque chose de complètement différent avec Nakwon: Last Paradise.

Les premières images montrent en effet un jeu dans environnement sombre et photoréaliste, flirtant avec les ambitions d’un titre AAA, bien loin de la naïveté et de la bonhommie des pixels de Dave the Diver. On pense assez vite à The Last of Us, le trailer nous présentant un paysage urbain post-apocalyptique peuplé de zombies…

Comme dans les aventures d’Ellie et Joel, les zombies restent assez inertes jusqu’à recevoir un stimulus (bruit, passage dans le champ de vision…), ils se jettent alors frénétiquement sur leur proie. On comprend ainsi que les mécanismes d’infiltration seront au cœur du gameplay. L’avatar du joueur qui figure dans ces premières images passe d’ailleurs le plus clair de son temps accroupi, pour se faire le plus discret possible.

Ce qu’on ne voit par contre pas dans cette première vidéo de Nakwon: Last Paradise, c’est que le jeu proposera des mécaniques de PvPvE, les zombies n’étant qu’une menace à affronter, et les autres joueurs de ce titre multi en seront une autre, probablement plus redoutable, comme c’est régulièrement le cas dans les histoires de zombies : l’humain est souvent le véritable méchant. « L’enfer, c’est les autres », écrivait Sartre dans Huis-Clos.

Le but du jeu sera de collecter suffisamment de ressources pour s’offrir des niveaux de citoyenneté, niveau duquel dépendra le matériel (armes…) auquel on aura accès. Et bien entendu, si s’entendre entre joueur pour collecter un maximum de ressources sera une stratégie viable, trahir et tuer le personnage d’un autre joueur pour s’emparer de son butin fonctionnera tout autant !

Même si Mintrocket s’éloigne complètement et à tous niveaux de son jeu précédent, on ne peut pas dire que le studio a fait le choix de l’originalité… D’autant qu’on attend la version multijoueur de The Last of Us Part 2 pour dans quelques semaines. Reste que malgré une recette classique, nous ne sommes pas à l’abri d’une réalisation qui convaincrait par sa réussite. Nakwon: Last Paradise n’est en développement que depuis une petite année, et ne sortira pas avant un bon moment. Cependant, Mintrocket devrait lancer des tests pré-alpha avant la fin de cette année. Guettez le site internet du studio et ses réseaux sociaux si vous souhaitez participer !