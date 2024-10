Disco Elysium – deux studios en lice pour une suite spirituelle

Du nouveau sur l’héritage de Disco Elysium : ce ne sont pas un, mais deux studios qui souhaitent surfer sur la vague du RPG, sorti il y a maintenant quatre ans. Les studios Dark Math Games et Longdue Games ont tous deux annoncé leur formation ainsi que leur premier projet : des suites spirituelles à Disco Elysium.

Alors, les projets ne viennent pas de nulle part : les studios ont tous deux été formés en incluant des anciens de ZA/UM dans l’équipe, une douzaine pour Longdue Games et une vingtaine pour Dark Math Games.

Du côté de Dark Math Games, le poulain proposé par le studio s’appelle XXX Nightshift. Le studio s’intéresse surtout à l’héritage technique et ludique de Disco Elysium, les déclarations du studio mettent l’accent sur un système de compagnon qui rendrait le jeu « plus amusant, avec plus de moyens différents de résoudre l’enquête ».

Ce système de jeu de rôle, innovant et puissant, respecte le temps et l’intelligence des joueurs avec des choix aux conséquences cataclysmiques. […] C’est au joueur de choisir comment l’histoire se développe et se terminera.

Pour ce qui est du titre de Longdue Games, c’est dans le travail sur la psychologie des différents personnages que le studio clame s’inspirer de Disco Elysium. Les développeurs ont même créé un terme pour définir leur jeu : « un RPS psychogéographique ».

Longdue Games compte également beaucoup sur le pedigree de son équipe pour se vendre. Ce ne sont pas que des anciens de ZA/UM qui sont mis en avant, l’équipe du studio est également composée de développeurs provenant de Rockstar, de Bungie… Plus qu’un projet faisant écho à Disco Elysium, le studio veut faire rimer son nom avec qualité, se forger une réputation.

N’allons pas par quatre chemins : nous sommes peu convaincu. La semaine dernière, nous vous parlions encore d’un autre studio, Owlcat Games, qui avait lui aussi son projet « à la Disco Elysium« . Cependant, bien que cette appellation puisse sembler fatiguée, nous faisions la remarque que l’équipe semblait avoir bien compris comment s’y prendre.

Plutôt que de parler de mécaniques et de sortir des promesses galvaudées sans n’avoir rien montré, le directeur de publication du studio, Andrey Tsvetkov avait expliqué que le titre n’était pas né d’une volonté de répliquer un succès mais bien d’une démarche créative similaire aux têtes pensantes derrière Disco Elysium, Robert Kurvitz et Alexander Rostov.

Têtes pensantes, qui, pour toutes les garanties que les nouveaux studios souhaitent s’attribuer par la présence d’anciens de ZA/UM, sont aux abonnés absents de ces prétendues suites spirituelles. C’est bien l’absence des deux créateurs qui, à notre avis, rend fragile n’importe quel projet souhaitant se revendiquer de l’héritage de Disco Elysium.

Déjà chez ZA/UM, ce ne sont pas moins de trois projets qui ont échoué à voir le jour depuis le départ de Kurvitz et Rostov fin 2021. Un départ qui avait eu lieu à cause de l’incompatibilité d’un projet aussi personnel et politique que Disco Elysium avec une société capitaliste et consumériste dans lequel tout jeu vidéo souhaitant fructifier sous la forme d’une licence.

ZA/UM avait alors dépossédé l’équipe d’un univers créé et imaginé bien avant la sortie de Disco Elysium. Un univers qui dépassait de loin le titre qui était sorti, et que les créateurs souhaitaient encore développer. Il est cependant peu probable qu’une réelle suite voie le jour aujourd’hui.

Dans ces conditions, que dire de projets lancés pour surfer sur la vague d’un jeu dont le studio d’origine a trahit les créateurs ? Dont les équipes cherchent à s’asseoir sur une légitimité de nom, sans pour autant que leurs déclarations ne témoigne d’un réel engagement ? Qui n’ont que peu de choses à montrer ?

Les projets de Dark Math Games et Longdue Games ont tout à prouver et nous espérons sincèrement de belles surprises. Cependant, il est logique que nous émettions des réserves . Se réclamer de l’héritage de Disco Elysium sera toujours un pari risqué, probablement perdant : à voir si ces deux projets sauront nous prouver que c’est possible.