Owlcat Games veut perpétuer le succès de Disco Elysium

Owlcat Games, basé à Chypre (mais composé en majorité de développeurs russes), est l’un des rares cadors du C-RPG encore présents dans l’industrie. Fort de ses années d’auto-édition avec les succès des deux Pathfinder et Warhammer 40K: Rogue Trader, le studio a lancé en août 2024 sa propre branche d’édition.

Andrey Tsvetkov, à la tête de cette section du studio, a pris la parole chez Game Developer pour parler des ambitions derrière cette nouvelle branche. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Disco Elysium, qui a amené un nouvel âge d’or du C-RPG, a donné beaucoup de grain à moudre à nos compatriotes fans du tribande Adidas.

Cette nouvelle activité s’ajoute à celles de nombreux autres développeurs indépendants qui, eux aussi, se lancent dans l’aventure de l’édition en 2024, comme Innersloth (Among Us) ou Poncle (Vampire Survivors). Un constat qui signe un potentiel changement de paradigme dans l’industrie, déjà évoqué dans l’article ci-dessous.

Celle d’Owlcat Games se veut axée principalement sur des jeux avec une forte dimension narrative et ambitionne d’aider les studios sous son aile à « suivre le chemin que nous avons déjà parcouru », selon Andrey Tsvetkov, qui ajoute :

« Nous connaissons les défis qui les attendent dans ce processus, donc nous voulons nous assurer qu’ils les évitent. Après avoir créé trois jeux d’affilée, nous savons réellement quels types de pipelines, quels types de budgets et quels types d’efforts sont nécessaires pour créer ce genre d’expériences. » – (traduit par la rédaction)

Deux jeux sont déjà annoncés dans le line-up d’Owlcat Games : Shadow of the Road, développé par le studio polonais Another Angle, est un RPG en vue isométrique, fortement orienté vers le tactical, et avec pour originalité de se dérouler dans un Japon féodal steampunk.

Enfin Rue Valley, qui lui s’est fait remarquer pour son inspiration claire et nette de Disco Elysium, et se veut être son premier digne héritier, tant dans ses mécaniques de gameplay que dans son ton. Un personnage misérable, des dialogues introspectifs, des caractéristiques et compétences exclusivement centrées sur la psyché du personnage ? Pas de doute possible, même le motel est présent.

Andrey Tsvetkov insiste ensuite auprès des développeurs inspirés par le succès de Disco Elysium de ne pas se précipiter dans un genre encore relativement inexploré :

« Il ne s’agit pas d’avoir l’état d’esprit de « Oh, j’ai vu le succès de Disco Elysium, je dois savoir comment le reproduire ». Mais plutôt « j’ai une histoire profondément ancrée en moi que je veux raconter », et ensuite vous pouvez la réaliser avec le gameplay de Disco Elysium. » – (traduit par la rédaction)

Une réflexion intéressante de la part du directeur de publication d’Owlcat Games, « profondément ancrée en moi » (really deep inside me dans la version originale). Il invite donc à ne pas essayer de reproduire vaguement, et bêtement, ce que Disco Elysium raconte et surtout les émotions qu’il créer chez le joueur, car quiconque y a joué sait que c’est le produit viscéral du vécu de ses principaux créateurs chez ZA/UM.

En a même résulté de nombreux problèmes moraux, éthiques et économiques au sein du studio, entre certains membres fondateurs de l’équipe et ses actionnaires, ce qui a définitivement mis un terme à une potentielle suite de ses créateurs.

Si l’histoire vous intéresse, nous vous invitons à jeter un coup d’œil à la superbe enquête de 2h30 de People Make Games, qui tente tant bien que mal de démêler l’affaire, avec des interviews de plusieurs parties.

Disco Elysium est, et restera probablement, une anomalie dans l’industrie. Lui chercher un héritier ? C’est possible sur la forme, la preuve avec Rue Valley. Mais son fond, lui, restera à jamais unique et insondable, résultat d’un imaginaire développé sur de nombreuses années (au sein d’un collectif d’artistes avant de devenir un studio de développement), mais aussi, et surtout, de valeurs politiques fortes, de combats militants et de la souffrance d’être en vie de ses créateurs. Andrey Tsvetkov a raison, ne courons pas après une chimère et célébrons plutôt le fait que Disco Elysium ait pu exister.