ZA/UM – Un studio indépendant en pleine dystopie

« Le poisson commence à pourrir à partir de la tête, pas de la queue ou de l’abdomen. Ne vous fâchez pas contre le producteur junior, le cadre intermédiaire, l’artiste senior, le community manager, etc. Ils ne savaient pas, ils étaient tenus dans le noir. Ce n’est pas de leur faute. C’est leur amour pour Disco, et non pour le totalitarisme dystopique, qui les a amenés ici. C’est aussi leur pire cauchemar ».

–Argo Tuulik, ancien scénariste du studio ZA/UM.

La tempête que traversent les employés du secteur du jeu vidéo continue et elle fait des ravages. Nous le savions déjà, ZA/UM, le studio derrière l’épatant Disco Elysium, devait être impacté. Nous savons aujourd’hui comment, puisque nous apprenons que le studio licencie 24 de ses employés, dont de nombreux scénaristes comme Argo Tuulik qui a, en partant, décidé d’accorder un témoignage édifiant au site GLHF.

Non seulement des employés perdent leur travail, mais en plus un projet qui portait le nom de code X7 est tout simplement annulé. Une véritable déception pour les joueurs et critiques qui avaient été presque unanimement conquis par le dernier jeu de ZA/UM. Quand bien même, nous pourrions nous estimer heureux que les mauvaises nouvelles s’arrêtent là ; c’est malheureusement loin d’être le cas. Le témoignage d’Argo Tuulik apporte de trop nombreux nouveaux éléments plus qu’accablants à l’encontre les hauts placés du studio.

Les reproches sont désolants. Harcèlement moral, pour commencer, puisque les employés ont été menacés de licenciement à l’aide d’un tableau des scores dont seront victimes les derniers du classement, sans parler du crunch auquel nous sommes malheureusement désormais habitués. Harcèlement sexuel, bien entendu, puisque les femmes n’étaient pas traitées équitablement et ce sont avant tout elles qui étaient les proies des colères du chef exécutif, Tõnis Haavel, qui ne se gênait pas pour leur hurler dessus.

Comme si ce n’était pas suffisant, tout cela tourne à la tragédie la plus totale quand nous apprenons que certains employés vont perdre leur statut d’immigrant au Royaume-Uni et vont devoir quitter le pays…

Aberrant, honteux et inhumain, osons le dire. Qu’un studio qui dénonce ces pratiques dans ses jeux les applique sans vergogne, l’instaurant comme culture d’entreprise, et que cela mène à des conséquences cataclysmiques est révoltant. Les studios indépendants qui sont à l’avant-garde de l’innovation esthétique du jeu vidéo devraient montrer la voie, non pas seulement créative, mais aussi éthique du développement de l’industrie.

Nous tenons à affirmer notre soutien aux employés qui perdent leur emploi, à ceux qui continueront de subir les folies de la direction et à ceux qui seront obligés de quitter le Royaume-Uni. Comme Argo Tuulik, nous pensons de fait que ZA/UM restera un studio monojeu. Heureusement, il nous restera toujours Disco Elysium et ses valeurs, bien loin de celles portées par la direction du studio. En effet, le poisson pourrit en partant de la tête.