Triple-i Initiative- Une nouvelle vitrine pour les indépendants

Récemment, nous abordions le sujet du Day of the Devs, un événement indépendant consacré à la présentation de jeux non moins indépendants. Nous avons le plaisir de vous annoncer que cette conférence ne sera pas la seule vitrine pour jeux indépendants qui illuminera 2024, puisque qu’à cette dernière s’ajoute désormais le Triple-i Initiative Showcase. Celle-ci n’a d’ailleurs pas à rougir puisque c’est une initiative dirigée par les développeurs associés des jeux Dead Cells (Motion Twin), Slay The Spire (Mega Crit Games), Darkest Dungeon (Red Hook Studios), Vampire Survivors (Poncle) ou encore Terraria (Evil Empire, qui se trouverait être le premier instigateur du projet). Des références loin d’être anodines pour une liste pourtant incomplète.

La promesse de l’événement : « Pas de trucs supplémentaires, rien que des jeux ». Nous n’allons pas nous en plaindre, face à l’envergure bien trop importante des salons et conventions classiques, des vitrines de grosses entreprises ou encore de cérémonies de remises de prix à la Game Awards, souvent bien trop chargée en publicité et à l’intégrité douteuse. S’il n’est pas non plus sage de donner aveuglément notre confiance à ce nouvel événement uniquement parce qu’il est conduit par des indépendants, force est de constater que les studios cités ci-dessus nous ont jusque-là donné beaucoup moins de raisons de nous méfier que des firmes à taille inhumaines ou des présentateurs comme Geoff Keighley, par exemple.

Une présentation sans fioritures, donc, pendant laquelle nous devons nous attendre à plus de trente annonces de jeux tous indépendants. Tout cela, comme le Day of the Devs, nous est promis sans la moindre publicité et sans parrainage. Si toutes ces promesses sont respectées, nous aurons alors droit à un événement à marquer d’une croix rouge dans notre calendrier, afin de marquer notre amour et notre soutien aux productions indépendantes qui font grandir notre média.

Nous nous donnons alors rendez-vous le 10 avril à 19h, heure française, afin de prendre connaissance de ces nouvelles expériences qui nous attendent et nous profiterons de ces 45 minutes de show sans calories superflues. Nous avons hâte.