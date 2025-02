Comment soutenir la rédaction de New Game Plus ?

Il y a peu, nous vous partagions un bilan plutôt mitigé de notre année 2024. Entre lacunes techniques, recherche d’identité et organisation perfectible, le site New Game Plus a traversé bien des épreuves. Nous n’allons pas revenir sur ces déboires, nous vous invitons à lire l’article relayé juste un peu plus bas. Tout ce qu’il faut retenir, c’est que nous tenons bon et que notre motivation et ambition n’ont pas pris une seule égratignure. L’aube 2025 se répand accompagnée de ses belles promesses, et nous maintiendrons les efforts nécessaires pour élever toujours plus le jeu vidéo au niveau supérieur. Telle est notre mission.

Vous avez été nombreux à vous étonner de cette situation et à nous demander comment nous aider. Tout d’abord, merci pour votre bienveillance, ces retours nous sont extrêmement précieux. Ensuite, pour nous épauler dans cette noble quête, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Rassurez-vous, pas de Patreon ou autre système de financement à l’horizon, New Game Plus est un projet totalement indépendant, basé sur le bénévolat, et nous n’avons aucun problème lié à l’argent. Notre ambition n’est pas de dépendre financièrement du site, au risque de prendre de maladroites décisions. Votre soutien peut se faire autrement.

Le partage, la base de tout

Vous parcourez fréquemment le site ? Vous en aimez son contenu ? Faites-le savoir au plus grand nombre et partagez un maximum les articles. Parlez du site à votre entourage, ramenez du beau monde et participez à la construction d’une communauté. Cela peut paraître anodin mais le partage est la clé principale pour faire rayonner New Game Plus.

À une époque à laquelle les bonnes presses se comptent sur les doigts de la main (sans abus de publicités), nous avons pour vocation de devenir une sorte de bastion pour tous les joueurs et joueuses souhaitant prendre le temps de réfléchir. Notre atout réside dans notre plume aiguisée et dans notre capacité à prendre de la hauteur sur l’actualité du jeu vidéo. Pas de format vidéo (nous n’avons pas pris le train en marche, et de toutes les manières, nous n’avons pas les ressources nécessaires), pas de podcast (trop chronophage), nous misons tout sur la rédaction, bien conscients que nous perdons une importante partie de l’audience.

Néanmoins, nous sommes persuadés qu’il reste une solide communauté avide de lecture passionnante et réfléchie, c’est précisément à eux que nous nous adressons.

Les commentaires appellent les commentaires

Second moyen de nous aider, prenez le temps de réagir à nos articles par l’intermédiaire de la section commentaires du site. Soyez le premier à donner votre avis, votre point de vue sur tel ou tel sujet. Des débats captivants (toujours dans le respect) peuvent éclore. Parfois, il suffit d’un simple message pour enclencher une montagne de réactions. Ce constat s’applique également à notre page X (le réseau social où nous sommes actuellement les plus actifs).