2025, une année de folie pour le jeu vidéo ?

On y est. 2024 touche à sa fin et ainsi s’achève une année vidéoludique finalement moins enthousiasmante qu’on l’imaginait. On a bien eu quelques excellentes expériences, entre des Final Fantasy VII Rebirth, Stellar Blade, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Metaphor: ReFantazio, Astro Bot ou Silent Hill 2 entre autres, force est de constater qu’elles ont aussi pu décevoir eu égard aux attentes qu’elles suscitaient. Il faut dire que le jeu vidéo ne s’est pas montré sous son meilleur jour cette année, participant à une ambiance morose qui a probablement pesé sur notre appréciation générale.

Malheureusement, cette ambiance risque de se poursuivre, le flot de licenciement dans le secteur (alors même que certains éditeurs engrangent des bénéfices records) ne semblant pas prêt de s’interrompre, tout comme les incessantes polémiques sur nos réseaux sociaux gangrénant de plus en plus le divertissement le plus populaire au monde. Et pourtant, côté jeu vidéo, 2025 pourrait (enfin) être le point d’orgue de cette neuvième génération de machine, entre deux ou trois remasters.

Une fois de plus, on va manger des remasters et remakes à toutes les sauces. Rien que pour le mois de janvier, ce sont déjà quatre d’entre eux qui vont nous être proposés, avec donc Tales of Graces f Remastered, YS Memoire: The Oath in Felghana, Donkey Kong Country Returns HD et Freedom Wars Remastered. Une tendance du marché à regarder vers son passé qui se poursuivra durant tout 2025 avec, pour ne citer qu’eux, Metal Gear Solid Delta, Tomb Raider IV-VI Remastered, Suikoden I & II HD Remaster, Dragon Quest I&II Remake, et sans doute un paquet d’autres encore non annoncés.

Monster Hunter Wilds

Heureusement, il y aura aux côtés de ces reliques remises au goût du jour des jeux qui justifieront (on l’espère) pleinement le passage aux Xbox Series/PS5 (voire PS5 Pro pour les plus fortunés). Et, chronologiquement, on s’attend à prendre notre première mandale de la part de Capcom et de son très attendu Monster Hunter Wilds dès le 28 février prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Popularisée en occident en 2018 avec l’épisode World, la licence Monster Hunter est depuis devenue l’un des piliers de l’éditeur japonais, au côté de Resident Evil dont l’annonce d’un neuvième opus se fait attendre.

Capcom est d’ailleurs probablement l’acteur du marché ayant le mieux opéré sa transition vers la génération actuelle de console avec une densité et une qualité de sorties remarquables. Dans cette dynamique, on ne les voit se rater avec ce qui est vraisemblablement le plus gros projet jeu vidéo de leur histoire (tant en termes d’ambition que de budget). Voilà sans doute notre plus monstrueuse attente du premier trimestre 2025.

Kingdom Come: Deliverance II

Toutefois, les joueurs plus passionnés par les aventures médiévales que par les chasses de monstres auront de quoi s’enjailler un peu plus tôt dans le mois avec la sortie de Kingdom Come: Deliverance II fixée au 4 février sur PS5, Xbox Series et PC. On nous promet une aventure encore plus riche, réaliste et immersive avec une histoire durant laquelle nous devront prendre d’importantes décisions ayant un impact réel sur le scénario.

Après un premier épisode particulièrement apprécié par les amateurs du genre, Warhorse Studios entend bien transformer l’essai et s’imposer comme un nouvel acteur incontournable du marché.

Split Fiction

Après avoir été couronné aux Game Awards en 202, Josef Fares revient dès le 6 mars 2025 avec Split Fiction. Fidèle à ses principes, le titre sera de nouveau jouable uniquement en coopération (en ligne ou non). Nous y incarnerons deux écrivaines, Mio et Zoe, qui se retrouvent projetés dans leurs univers de fiction. Un prétexte pour nous proposer à nouveau une multitude de situations en faisant varier les univers, tanto médiévaux, tanto futuristes, mais aussi et surtout les approches ludiques, comme le faisait remarquablement It Takes Two.

Un futur bonbon à déguster entre amis ou en famille et qui nous montre qu’au milieu des aventures extrêmement sérieuses et impactantes émotionnellement parlant peut aussi exister des expériences qui reviennent aux fondamentaux du jeu vidéo.

The First Berserker: Khazan

Un début d’année tambour battant avec aussi, pour les amateurs de Souls-like, un certain The First Berserker: Khazan, prévu pour le 27 mars prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Encore un jeu où l’on va roter du sang en affrontant d’immenses boss à la barre de vie interminable ? Il y a de ça effectivement, avec une aventure qui ne réinventera certainement pas la roue. Mais faut-il forcément innover pour être apprécié ?

Structurellement très proche d’un Nioh (le loot en moins), le titre semble néanmoins avoir suffisamment d’arguments pour nous permettre de passer un très bon moment grâce à son gameplay dynamique et ses boss très chorégraphiés nous demandant d’alterner entre contres, esquives et attaques (du moins sur les trois boss aperçus durant la beta technique).

Ghost of Yotei

Il serait également temps qu’en 2025, PlayStation commence enfin à sortir des jeux vidéo qui justifient sa place de leader sur le marché des consoles de dernière génération. Si on reste encore dans l’attente d’un PlayStation Showcase qui nous présenterait la direction éditoriale du constructeur, bien mise à mal par les années en tant que président de Jim Ryan, nous savons déjà que Ghost of Yotei devrait nous contenter notre appétit d’expériences solo durant quelques dizaines d’heures de jeu.

Se déroulant trois cent ans après les événements vécus par Jin Sakai dans Ghost of Tsushima, le titre de Sucker Punch nous fera vivre les aventures d’Atsu sur les terres d’Ezo, autour du mont Yotei. Après une première présentation enthousiasmante, nous montrant de nouveaux magnifiques panoramas et une direction artistique toujours aussi somptueuse, nous n’avons qu’une hâte, celle de découvrir manette en main, les surprises concoctées par les équipes du studio.

Death Stranding 2: On the Beach

Reste que PlayStation peut toujours compter sur ses partenaires historiques, et notamment sur Kojima Productions qui proposera en 2025 sur la machine de Sony Death Stranding 2: On the Beach. Suite des aventures de Sam Porter Bridges, le nouveau titre d’Hideo Kojima nous dépeindra vraisemblablement les conséquences de notre quête de reconnexion de l’opus initial. Toutefois, Kojima oblige, on peut s’attendre à de nouvelles folies ludiques et de destructions du quatrième mur de la part du fantasque créateur nippon comme lui seul sait si bien le faire.

Doom: The Dark Ages

Un créateur d’ailleurs aussi au travail sur le projet OD – Overdose pour Xbox dont on espère quelques nouvelles dans les prochains mois. Reste que le constructeur américain dispose aussi de quelques cartouches à sortir sur 2025 avec notamment un nouvel épisode de Doom. Après l’opus de 2016, puis Eternal, Doom: The Dark Ages nous proposera cette fois de défourailler du démon dans un univers médiéval et de découvrir les origines du guerrier légendaire Slayer. Il est à noter que, malgré l’appartenance d’Id Software, développeur du jeu, à la galaxie Xbox, le titre est bien prévu pour également paraitre sur PS5.

Fable

Exclusivité (temporaire) aux Xbox Series et PC, le prochain épisode de Fable marque le reboot d’une saga ayant fait les beaux jours des Xbox et Xbox 360. Développé cette fois par Playground Games (Forza Horizon), nous interrogera sur ce que cela signifie être un héros. Ainsi, nous devrons façonner notre propre histoire, conséquence de nos décisions tout au long de l’aventure dans un univers qui, bien que l’on manque encore de détails, semble suffisamment riche pour être intéressant.

Mais le constructeur qui fera sans doute le plus parler de lui en 2025, c’est Nintendo. En effet, le constructeur nippon devrait rapidement dans l’année nous présenter la successeure de son increvable Switch avec un line-up de sortie qu’on imagine important (vu la faiblesse des sorties de Nintendo depuis deux ans, on est en droit de l’espérer). Un nouveau Mario ? Les remaster des Zelda Twilight Princess et Wind Waker évoqués depuis des années ? Un Mario Kart 9 afin de lancer tambour battant la nouvelle machine de Big N ? Beaucoup de spéculations qui devraient trouver un épilogue d’ici la fin de l’année fiscale, soit en mars prochain.

Metroid Prime 4 Beyond

Ce qui semble toutefois acquis, c’est la sortie de Metroid Prime 4 Beyond, plus de sept ans après son annonce initiale à l’E3 2017. Samus Aran revient donc pour une nouvelle mission dont elle nous parait sonner comme une évidence qu’elle fasse partie du roster de lancement de la Switch 2 (nommons-la ainsi pour le moment) en cross-gen, comme ce fut le cas de Zelda: Breath of the Wild entre la WiiU et la Switch.

Grand Theft Auto VI

Mais surtout, comment ne pas évoquer l’éléphant au milieu du couloir, l’ogre vidéoludique absolu de l’automne 2025, à savoir, évidemment, GTA VI ? Douze ans, et deux cents millions d’exemplaires vendus, après un cinquième épisode ayant élevé au panthéon Rockstar, il ne fait peut de doute que la sortie de GTA VI sera l’événement de l’année de l’industrie du divertissement (et non uniquement du jeu vidéo).

Il n’y a qu’à voir l’attente autour de la future diffusion d’un second trailer pour le jeu, où le moindre haussement de sourcil d’un quidam plus ou moins lié au studio génère des milliers de réactions et d’analyses vidéo alambiquées pour dire que, ça y est, la présentation arrive, à tel point que cela en est souvent ridicule. Mais au-delà de la cocasserie du procédé, cela montre l’importance que revêt le jeu, que ce soit auprès de ses fans ou de ses détracteurs.

Un emballement médiatique qui ne fera que s’intensifier au fil des mois, à n’en pas douter. Et si nous pouvons paraitre indifférents, voire même blasés par cette effervescence, ce n’est pas que le jeu en lui-même provoquerait cette retenue (au contraire même, on a très hâte de découvrir ce Bonnie and Clyde vidéoludique) mais bien la « TikTokisation » de son traitement nous assénant « d’informations » toutes plus discutables les unes que les autres. La rançon de la gloire sans doute.

Avec tout ces jeux, on peut dire qu’on va avoir de quoi bien s’occuper en 2025. Et encore, nous n’avons même pas évoqué d’autres titres prometteurs tels que Clair-Obscur: Expedition 33, Mafia: The Old Country, Crimson Desert, Civilisation VII, Assassin’s Creed Shadows, Judas, Marvel’s Wolverine, et tant d’autres.

Et qui sait, avec un peu de chance, peut être même que certaines arlésiennes finiront enfin par de nouveau se montrer le bout de leur nez, tels Beyond Good and Evil 2 ou Hollow Knight Silksong… Bref, 2025 s’annonce comme une année de folie. Et pour vous, de quoi sera fait votre année de jeu vidéo en 2025 ?