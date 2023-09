Final Fantasy 7 Rebirth – Le clou(d) d’un morne spectacle

S’il y avait un jeu que nous attendions et dont nous étions persuadés qu’il serait présent durant ce dernier State of Play, c’est bien Final Fantasy VII Rebirth, la suite directe du Remake de 2020 aux sept millions d’unités vendues. Et ce fut en quelque sorte le clou d’un spectacle, pas vraiment palpitant, réhaussant le niveau de l’ensemble. Exit cette fois les couloirs crasseux, ternes et claustrophobiques de Midgar et place aux plaines verdoyantes et cités accueillantes d’une planète que l’on va enfin pouvoir explorer, et éventuellement sauver.

Toute la bande sera cette fois présente, avec bien entendu les protagonistes du premier épisode, mais aussi les recrues Yuffie (centrale dans le DLC Intergrade), Cait Sith et le charismatique Vincent. Mais au-delà de ça, ce sont surtout des lieux emblématiques de l’épisode original que l’on va pouvoir explorer, avec en premier lieu le fameux Gold Saucer où nous attendent moults mini-jeux pour des heures d’activités.

Nous avons en effet pu apercevoir des affrontements à moto, à l’image de notre fuite de la Shinra dans le premier opus ou le retour des courses de Chocobos notamment. Chocobos que l’on pourra par ailleurs chevaucher durant l’aventure principale de Final Fantasy 7 Rebirth pour escalader par exemple des parois rocheuses normalement impraticables. Plus surprenant, nous avons découvert au travers de ces quelques minutes diffusées la présence d’autres véhicules.

Espérons néanmoins que cette conduite d’un 4×4 dans les quelques zones ouvertes (même si nombres de zones entrevues paraissent plus cloisonnées) ou voir Cloud piloter un Segway ne dénature pas trop l’ensemble. Imaginez donc un Barret en trottinette électrique dans les rues de Junon… rien que d’y penser, on en a les genoux qui tremblent.

Mais passons, ce que l’on attend surtout de cette suite, c’est qu’elle nous régale autant que son ainé notamment en termes de systèmes de combat. Toujours très orientée action, la palette de mouvement a l’air de s’être enrichie avec la présence d’attaques combinées qui ajouteront encore plus de grandiloquence à un spectacle visuel et chorégraphique déjà impressionnant. On ignore cependant si, à l’instar du premier épisode, il sera possible de figer l’action pour affiner sa stratégie et ajouter la dimension « tour par tour » historique de la saga.

Toutefois, pour que ce grand spectacle vidéoludique, quasi cinématographique, fonctionne, il faut un scénario particulièrement accrocheur. Sans trop en dire si vous n’avez pas encore touché au Remake, nous savons déjà que la trame s’éloignera grandement de celle qu’on a connue en 1997.

Les « serpillères » du destin hantent nos héros, Aerith et Sephiroth semblent partager un secret qui pourrait impliquer de profonds changements, ces énergumènes encapuchonnées fomentant probablement de funestes projets, la présence d’un Zack qui devrait être entre quatre planches… les changements sont si nombreux et fondamentaux que le cerveau un peu fou d’un Nomura Tetsuya ne sera peut-être pas suffisant pour en démêler tous les fils.

Clairement, nous avons hâte de savoir où va nous conduire Final Fantasy 7 Rebirth. D’emblée, on nous annonce une aventure particulièrement consistante, avec une durée de vie qui avoisinerai la centaine d’heures. Il faut bien entendu encore découvrir ce qui va nous être offert pendant ces cent heures. Aura-t-on de nouveau droit aux quêtes annexes insipides de Final Fantasy XVI ?

Il reste encore beaucoup de questions en suspens concernant le contenu véritable de ce second épisode, mais force est de constater que ces quelques minutes ont suffi à sévèrement nous enjailler.

Et pour ne rien gâcher, une date de sortie pour le titre de Square Enix a été annoncée. Prévu en exclusivité pour la PS5 (et on imagine un an plus tard sur PC), Final Fantasy 7 Rebirth sortira donc le 29 février 2024. D’ailleurs, bien que l’on veuille nous rassurer en précisant qu’il pourra être parcouru sans avoir fait le premier opus, il est à noter qu’un pack double, incluant donc Final Fantasy 7 Remake Intergrade, sera aussi proposé à la vente.

Aussi, avec Final Fantasy 7 Rebirth, il y en aura pour tous les goûts, et surtout pour toutes les bourses. Une édition simple sera évidemment disponible ainsi qu’un coffret Deluxe qui contiendra un mini artbook, un steelbook, une sélection de l’OST sur disque et bien sûr le jeu. Mais ce qui nous intéresse, c’est cette édition collector dotée d’une figurine de 48 centimètres particulièrement classe de Sephiroth. Reste à déterminer si les 380 € à débourser pour l’acquérir sur le site de Square Enix (exclusivement) sont vraiment raisonnables.