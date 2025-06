Scott Pilgrim, invité surprise du Summer Game Fest

Au milieu d’un programme relativement moyen, dans lequel les annonces cools ont représenté la portion congrue du spectacle, le Summer Game Fest a quand même réussi à nous surprendre avec le trailer d’un jeu qu’on n’avait absolument pas vu venir, mais qu’on sera ravi d’accueillir : Scott Pilgrim EX.

Même si le EX du titre pourrait indiquer le contraire, il ne s’agit pas d’une nouvelle version du titre de 2010, mais bien d’un tout nouveau jeu. D’ailleurs, on peut s’étonner qu’Ubisoft, qui a développé avec brio le premier jeu, ne soit pas à l’œuvre, d’autant que les points de comparaisons sont nombreux.

Si les sprites ont clairement été redessinés, c’est le même pixel artist que pour le premier jeu qui tient le crayon : Paul Robertson. On reste sur un beat’em all neo-rétro à défilement horizontal conçu en pixel art par Tribute Games, qui est plutôt occupé en ce moment (Marvel : Cosmic Invasion, TMNT : Shredder’s Revenge). Sept personnages seront jouables, dont bien entendu Scott Pilgrim et Ramona Flowers, et le jeu pourra se parcourir en co-op jusqu’à 4 joueurs (et on espère qu’il s’agit ici de co-op locale, pour rester dans la tradition du beat’em up rétro !).

Le groupe se reforme !

Excellente nouvelle : le groupe chiptune Anamaguchi, qui s’était chargé de la très bonne B.O. du jeu de 2010, et apparaissait également sur la bande originale de la série animée Netflix, Scott Pilgrim Takes Off (si vous êtes passés à côté, jetez une oreille à cette reprise du thème de Mortal Kombat !), aura à nouveau la charge créer la musique du jeu.

Mais surtout, c’est Brian Lee O’Malley lui-même, l’auteur original des bandes dessinées Scott Pilgrim, qui a écrit l’histoire de ce nouveau jeu.

Malheureusement, on sait simplement que le jeu sortira sur PC et consoles, sans savoir lesquelles, et aucune fenêtre de sortie plus précise qu’un vague 2026 n’a été communiquée. Mais après tout, on a réclamé à Ubisoft la ressortie du premier Scott Pilgrim, disparu un temps des boutiques en lignes, pendant presque 10 ans, alors on pourra bien attendre quelques mois pour Scott Pilgrim EX !