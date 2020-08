Digital only – Scott Pilgrim, Etrian Mystery Dungeon et les limites du tout numérique

Des jeux perdus pour toujours

Ces dernières semaines, les retraits des stores numériques se multiplient. Dernier titre en date dont la disparition a été annoncée : Etrian Mystery Dungeon, un jeu 3DS, disparaîtra de l’eShop le 30 septembre, ainsi que l’a fait savoir son éditeur, NIS America, suivant ainsi Pikmin 3, retiré des listes WiiU pour laissser la place à la version Deluxe sur Switch. Une décision pas encore trop dramatique, puisque le jeu existe aussi en version physique. Ce qui n’est pas toujours le cas, comme en témoigne le cas Scott Pilgrim.

Porte-étendard depuis plusieurs années des militants anti-digital only, le jeu est sorti sur PS3 à peu près en même temps que le film éponyme, en 2010. Depuis, Scott pilgrim vs. The World n’est plus référencé sur la boutique PlayStation (ni sur Steam, où il était aussi sorti), et n’a jamais été publié en version physique : il est ainsi impossible à trouver pour quelqu’un qui ne le possède pas déjà sur une vieille PS3. C’est pourtant, de par son genre et son style rétro assumé, un jeu tout à fait jouable aujourd’hui, qui plus est adapté d’une b.d. essentielle et cultissime.

Depuis quelques mois, c’est la PS Vita, commercialement à l’agonie, qui voit les retraits se multiplier. Dragon’s Crown – pourtant considéré par la communauté comme l’un des tous meilleurs jeux de la console – est ainsi impossible à télécharger. Lumines, pourtant un classique de la machine, a disparu lui aussi, et Xonic devrait suivre ; de grosses sorties (à l’époque en tous cas…) comme The Amazing Spider-Man, les jeux One Piece ou Disney Epic Mickey 2 sont aussi introuvables. Les Dangangronpa, là encore particulièrement appréciés des joueurs ont failli être mangés à la même sauce, mais Spike Chunsoft a repris la licence, permettant de remettre les titres en vente. Sera-t-il possible de les télécharger à nouveau pour pour quelqu’un qui l’aurait acheté sous licence NIS alors qu’il passe chez Spike Chhunsoft ? Rien n’est moins sûr…

Une situation encore plus problématique sur PC, quand on sait que les versions boite sont particulièrement exceptionnelles sur ce support. Un jeu retiré des boutiques en lignes disparaît donc pour toujours, comme de nombreux jeux Wii ont disparu à la fermeture du magasin dédié.

Certes, nous serons peu nombreux à vouloir relancer, 10 ans après, Alpha Protocol, le RPG d’Obsidian et SEGA disparu de Steam. Mais se pose la question de la conservation du patrimoine. Les éditeurs de livres se doivent à ce titre d’envoyer un exemplaire de chaque ouvrage qu’ils publient à la BNF. Les jeux, eux, ne bénéficient pas de ce genre de protection.

La bonne nouvelle malgré tout, c’est que la mobilisation des joueurs peut, à termes, à porter ses fruits : après plusieurs années de quasi-harcèlement (sur Twitter, notamment), Ubisoft semble ainsi teaser un retour de Scott Pilgrim vs. The World…