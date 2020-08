EA Play – Electronic Arts revoie sa copie sur son service d’abonnement

Electronic Arts décide de faire un peu le ménage dans ses différents services d’abonnement. Depuis hier, EA Access et Origin Access Basic sont désormais regroupés sous le nom d’EA Play, Origin Access Premier devient EA Play Pro.

Pour les plus attentifs, vous remarquerez que ce nouveau nom est tout simplement celui donné à l’événement live annuel, ce dernier devient EA Play Live. Oui, il faut suivre mais ce coup de balais est loin d’être de trop et permettra à terme d’y voir plus clair.

On rappelle que l’EA Play est un service d’abonnement qui permet d’avoir accès à une bibliothèque variée des jeux de l’éditeur. L’abonnement coûte 3,99 € par mois, celui Pro, avec un accès complet à tous les nouveaux titres d’EA, coûte 14,99 € par mois ou 99,99 € par an.

À la question, Pourquoi EA Play ? Electronic Arts répond :

“EA Play vous place au cœur de l’expérience de jeu. Le rassemblement de tous les avantages en une seule marque est important pour la cohérence de nos services. En tant que membre, vous êtes sûr(e) de bénéficier de la meilleure façon de jouer.”

Mise à part le nom, pas grand chose ne change. Tous les avantages habituels sont conservés (versions d’essai des nouveaux jeux EA, remise de 10 % sur les achats numériques de jeux complets).

On notera juste l’arrivée de défis et de récompenses mensuelles en jeu sur certains titres comme par exemple :

Madden NFL 21 : démarrage de la saison dès le 21 août, défis EA Play, pack de lancement Madden Ultimate Team, trois packs Team Fantasy Or chaque mois et de nombreux bonus supplémentaires sur le terrain.

FIFA 21 : accès anticipé à la version d’essai dès le 1er octobre, défis de pré-lancement pour débloquer des bonus et avantages supplémentaires toute la saison (bonus XP d’objectif saisonnier supplémentaire pour FIFA Ultimate Team et plus encore).

Star Wars Squadrons : bonus dans le jeu sous la forme d’objets cosmétiques comme le casque Élégance pour l’Intercepteur et la peinture Monarque Ashen pour le Chasseur.

Disponible sur PlaySation, Xbox et PC ( via Origin), l’EA Play rejoint Steam à partir du 31 août 2020.