Scott Pilgrim vs. the World, à la demande générale !

Après des années d’absence des stores numériques, et à peu près autant de temps passé pour les joueurs à réclamer le retour du titre, Scott Pilgrim vs. The World va faire son grand retour à l’occasion de son dixième anniversaire.

Fidèle adaptation du comic-book de Brian Lee O’Malley, le jeu reprend la trame et les personnages de l’œuvre originale. Scott Pilgrim, héros du jeu, va donc devoir affronter les sept ex maléfiques de la jeune fille qu’il aime afin de pouvoir se considérer comme son petit-copain incontesté.

Dans les faits, il s’agit d’un hommage en taille réelle aux beat’em all des années 90 (Streets of Rage, Turtles in Time, etc.), incluant gros sprites en pixels, scrolling horizontal, armes diverses et variées à ramasser, et boutiques « secrètes » pour augmenter la puissance du personnage.

Avec une B.O. signée Anamaguchi, groupe américain plutôt réputé sur la scène chiptune, Scott Pilgrim vs. The World est à la fois une réussite dans son genre très codifié, mais aussi une excellente adaptation du comic book, lui-même pétri de références jeux vidéo et autres geekeries. Notons que c’est une édition complète qui ressort, incluant les personnages supplémentaires jadis proposés en DLC, la jeune ninja Knives Chau et le coloc’ Wallace Wells.

Le retour du jeu sur les plateformes viendra ainsi peut-être mettre fin à l’une des blagues à répétition les plus vieilles de Twitter, où les fans de la licence se manifestaient quasi quotidiennement pour réclamer une ressortie du jeu. Pas sûr cependant que l’éditeur Limited Run Games trouve immédiatement la paix à ce sujet : des éditions physiques de Scott Pilgrim vs. The World n’ont pas été annoncées, et il y a fort à parier que l’éditeur soit sollicité par les joueurs pour s’en charger…

Le jeu a été annoncé pour l’hiver 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et même Stadia. Avant de re-disparaître avec la current-gen, pour être à nouveau réclamé pendant quelques années par les possesseurs de PlayStation 5 et Xbox Series X ?