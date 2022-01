Epic Games – Des sommes colossales dépensées pour grappiller des abonnés

Le début d’année est toujours la période des bilans de l’année précédente, pour les petites gens comme vous et nous, comme pour les mastodontes de l’industrie vidéoludique. Epic Games n’échappe pas à la tradition, et l’entreprise a dévoilé un rapport financier résumant ses performances sur le marché en 2021.

Epic a ainsi révélé qu’au quotidien, le nombre d’utilisateurs actifs avait atteint 31,1 millions, et que le pic de fréquentation avait été de 13,2 millions de joueurs connectés en simultané. Des résultats que l’on constate comme étant à peu de choses près identiques à ceux de l’année 2021. Ces chiffres se sont cependant envolés en décembre 2021, avec plus de 11% de croissance, pour atteindre 62 millions d’utilisateurs mensuels.

Une progression sans aucun doute due à la politique d’offre de jeux gratuits d’EGS (identique à celle de 2020) qui a offert quinze jeux au Noël 2021. Et pour ces jeux, Epic Games a sorti l’artillerie lourde : Control , Shenmue 3 , Neon Abyss, Remnant: From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero, Second Extinction, Mutant Year Zero: Road to Eden, Vampyr, Pathfinder: Kingmaker, Prey et la trilogie de reboot de Tomb Raider.

Au cours de l’année 2021, Epic a offert 89 titres (contre 103 en 2020), pour une valeur marchande totale de 2 120$ par utilisateur. L’entreprise a révélé qu’avec sa politique de jeux gratuits, 765 millions de softs ont été offerts aux joueurs. Grâce à cette politique agressive, EGS est parvenu à atteindre 194 millions d’utilisateurs, contre 160 millions en 2020.

Le rapport financier montre que les joueurs ont dépensé 840 millions de dollars sur la boutique d’Epic au cours de l’année dernière. Un chiffre qui semble énorme, mais qui ne représente en fait qu’à peine 4,30$ par utilisateur…

Des chiffres qui nous amènent à nous interroger sur la viabilité du modèle économique de l’Epic Games Store. Dans sa guerre face à Steam, Epic est prêt à tout pour séduire toujours plus d’utilisateurs. Si cette politique semble porter ses fruits, puisque les deux stores font à peu près jeu égal en termes de fréquentation, c’est sur le long terme que cela semble peu viable.

Entre les dépenses faites auprès des développeurs et éditeurs pour rendre « gratuits » leurs jeux, et le fait d’offrir plus de 2000$ de jeux aux utilisateurs, tout ça pour gagner beaucoup moins que l’argent dépensé… Cela s’appelle avoir une politique de panier percé. Epic n’est bien entendu pas à plaindre, mais on se demande bien combien de temps cela va encore pouvoir durer.