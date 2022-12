Ubisoft – Sensibiliser aux comportements disruptifs avec le Fair Play Program

Après l’annonce du projet de recherche Zero Harm in Comms présenté conjointement par Ubisoft et Riot Games afin d’améliorer la lutte contre les interactions néfastes entre joueurs, l’éditeur français affirme sa volonté de lutter contre ces phénomènes qui gangrènent les expériences de jeu de chacun avec le Fair Play Program. S’inscrivant dans une démarche globale visant à créer des environnements de jeu et des expériences sociales moins toxiques, le Fair Play Program est une plateforme d’apprentissage composée de diverses capsules pédagogiques à suivre à son propre rythme.

Tout comme les Discovery Tour d’Assassin’s Creed, le contenu de cette plateforme a été conçu par des experts de l’apprentissage numérique. Ainsi, cinq capsules d’apprentissage qui ont été créées pour fournir aux joueurs toutes les ressources nécessaires afin de mieux comprendre les comportements toxiques et disruptifs, ainsi que l’impact que ces derniers peuvent avoir sur les autres. Statistiques, explication de ces comportements, quiz, conseils et astuces… sont autant de cartes qu’Ubisoft souhaite donner en main aux joueurs pour qu’ils appréhendent la toxicité dans les jeux en ligne et sachent comment s’en défaire.

« Chez Ubisoft, notre objectif principal est de créer des jeux qui favorisent des expériences positives et de nous assurer que les joueurs évoluent dans des communautés exemptes de toxicité. » – Jérémy Marchadier, Directeur Player Safety chez Ubisoft

La bêta du Fair Play Program est désormais disponible en anglais, en même temps que l’affichage du score de réputation Rainbox Six. Il s’agit d’un tout nouvel outil qui permettra aux joueurs de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege de comprendre concrètement l’impact de leur manière de jouer.

Tout comme Riot Games, Ubisoft a décidé de s’attaquer d’une manière plus pédagogique à un problème majeur, si ce n’est le plus important du jeu vidéo en ligne. De plus en plus d’éditeurs décident de s’intéresser à ce phénomène pour tenter d’enrailler la machine toxique. Que ce soit sur les jeux, sur les réseaux sociaux ou même dans la presse, nous sommes témoins quotidiennement de discours haineux qui poussent les joueurs et joueuses à se tourner vers la justice. Il s’agit d’une grande nouvelle que des grands noms comme Ubisoft et Riot Games développent des outils pour sensibiliser les joueurs aux dégâts que peut avoir la toxicité en ligne.