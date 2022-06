Fortnite – De retour au village de Konoha

L’amour porté par Fornite à la culture pop n’est plus à prouver. Séries, films, comics, mangas, stars des internets, les collaborations avec le jeu phare d’Epic Games se suivent, et il arrive qu’elles se ressemblent.

La première collaboration entre Fortnite et Naruto a eu lieu en Novembre 2021 avec les skins de l’équipe 7 disponibles en achat dans la boutique du jeu et pour le plus grand plaisir des fans de l’oeuvre de Masashi Kishimoto, le battle royal va reprendre les couleurs du village caché du feu dès le 23 juin avec la collaboration intitulée Rivals!.

Bien évidemment de nouveaux skins issus du manga seront mis à l’honneur et les plus fervents admirateurs de la licence pourront mettre la main sur les nouveaux personnages en échange de quelques V-Bucks. Il faudra malheureusement attendre la date de sortie pour voir apparaître les visuels des skins directement dans la boutique, mais malgré tout, les rumeurs ont la peau dure et certaines d’entre elles proviennent de sources particulièrement fiables.

Un magazine japonais a dévoilé en couverture la nouvelle collaboration en indiquant la future présence d’Itachi Uchiwa, Orochimaru, Gaara ainsi que de Hinata Hyûga. Tandis que pour le leaker spécialisé en Fortnite, ShiinaBR, (qui a déjà dévoilé avec précision le battle pass de la saison 3) ça serait l’équipe 8 qui prendrait avec logique la suite de l’équipe 7 sur le terrain de Fortnite nous offrant ainsi la possibilité de jouer dans la peau d’Hinata Hyûga, Aburame Shino, Inuzuka Kiba et de Yuhi Kurenaï.

Epic Games a évidemment confirmé la collaboration sans vouloir en dire plus et il faudra encore attendre quelques jours pour décider quel ninja vous allez arborer fièrement sur le champ de bataille. En attendant, on vous invite à mettre en commentaire la licence que vous aimerez voir en partenariat avec Fortnite et qui sait peut-être que vos personnages préférés ne tarderont pas à rejoindre les rangs de l’immense battle royale.