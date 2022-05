Fall Guys: Ultimate Knockout – Le digne héritier de Fortnite ?

Depuis août 2020, le désormais célèbre Fall Guys: Ultimate Knockout est venu souffler un vent de fraîcheur sur PC et PS4 en prenant à contrepied la grande mode du battle royal. Édité par Médiatonic, le jeu est très vite devenu le plus grand hit du studio avec plus de sept millions d’exemplaires vendus en moins d’un mois et dix millions sur l’année 2020. Sous ses allures enfantines et jumelant un concept à la Total Wipeout (Interville pour les plus franchouillards), Fall Guys attire le regard des joueurs, mais surtout du colossal studio Epic Games qui frappe un gros coup en rachetant Médiatonic et par la même occasion en s’emparant de sa poule aux œufs d’or.

Pourtant, il aura fallu attendre plus d’un an pour voir apparaître la patte d’Epic Games sur l’univers coloré du jeu et pour connaître les changements qui vont attendre nos tic-tac fans de cosplay. Dès le 21 juin 2022, Fall Guys va totalement changer de formule pour se baser sur celui qui a fait le succès de Fortnite : le free-to-play. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le jeu sera disponible le même jour sur toutes les plateformes et en cross-play, précisons que sur PC le jeu ne sera plus disponible sur steam, mais naturellement sur l’Epic Games Store.

Pour les joueurs ayant déjà acheté le jeu, pas d’inquiétude, dès le début de la saison 7, ils recevront gratuitement un ensemble de cosmétiques modestement nommé » Legacy Pack » composé :

De trois costumes (Le régalien, le hot-dog vegan et le nain belliqueux)

Du titre » chute gratuite » et de sa bannière associée

Du pass de la nouvelle saison basée sur le thème des jeux olympiques

Une très bonne nouvelle pour Fall Guys qui semblait en perte de vitesse depuis plusieurs mois et qui trouvera probablement un renouveau entre les mains d’Epic Games avec pourquoi pas des collaborations avec des univers de la pop culture et espérons une ouverture sur la scène esport.