Fall Guys – La licence désormais dans les mains d’Epic Games

Médiatonic, le groupe détenteur du studio à l’origine du devenu culte Fall Guys passe désormais sous pavillon Epic Games. La société britannique a communiqué l’information sur son site. Que les amateurs des petites créatures rondouillardes se rassurent, Fall Guys va se poursuivre sur toutes les supports, à savoir sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Epic Games l’assure :

“Chaque saison, nous continuerons d’étendre le jeu avec de nouveaux contenus, fonctionnalités, parties et costumes.”

Pas de changement donc pour les joueurs ? Pas si sûr car si Fall Guys est toujours disponible sur les plateformes concurrentes comme Steam, il parait peu probable que cela dure si Epic Games poursuit sa politique d’expansion en continuant régulièrement à acquérir des licences phares, assurant ainsi la promotion de sa propre plateforme.

En plus de Fall Guys, Rocket League et l’incontournable Fortnite sont désormais la vitrine d’Epic Games qui prouve une fois de plus qu’il faudra compter avec lui dans les années à venir. Il est aussi question pour Epic Games de se créer un métaverse. A ce sujet, Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games déclare :

“Ce n’est un secret pour personne qu’Epic est investi dans la construction du métaverse et Tonic Games partage cet objectif. Alors qu’Epic travaille à la construction de cet avenir virtuel, nous avons besoin de grands talents créatifs qui savent comment créer des jeux, du contenu et des expériences puissants.”

Pour Médiatonic et Dave Bailey, co-fondateur et PDG, aucuns doute que l’opération sera bénéfique pour son groupe :

“Chez Tonic Games Group, nous disons souvent que« tout le monde mérite un jeu qui donne l’impression qu’il a été fait pour lui ». Avec Epic, nous avons l’impression d’avoir trouvé une maison qui a été faite pour nous. Ils partagent notre mission de créer et de soutenir des jeux qui ont un impact positif, responsabilisent les autres et résistent à l’épreuve du temps et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée d’unir nos forces avec leur équipe.”

Difficile pour l’heure de juger de l’impact qu’aura ce rachat sur l’avenir de la licence mais une chose reste sûre, Epic Games ne compte pas en rester là et va continuer de tenter de se tailler la part de lion dans un marché toujours plus concurrentiel. Après avoir frappé très fort avec l’inattendu succès de Fortnite, Epic Games, pourtant promis à une fin rapide, a su consolidé sa présence sur le marché. Reste à savoir comment ses concurrents directs vont réagir et si ses grandes manœuvres seront profitables aux joueurs.