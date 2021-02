Epic Games Store – En route vers la folie avec Sunless Sea

Disponible gratuitement sur l’Epic Games Store depuis le jeudi 18 février, Absolute Drift et Rage 2 devront, comme les titres les ayant précédés, céder leur place à un nouveau jeu. Ce dernier, offert dés le 25 février, entrainera joueurs et joueuses loin des rivages, sur une mer d’encre où la terreur est reine.

Sorti en 2015, Sunless Sea est un jeu d’aventure/survie avec une forte emprunte narrative. Il prend place dans l’univers très victorien et lovecraftien qu’il partage avec le jeu textuel Fallen London. Londres est devenue “Fallen London”, absorbée dans un monde sans lumière appelé le “Neath” et se situe maintenant sur la côte d’un vaste océan nommé “Unterzee”.

Si Fallen London (le jeu) vous propose de faire votre trou dans ce Londres alternatif, Sunless Sea pousse à explorer ce que cache la mer souterraine.

Et ce voyage n’a rien d’une joyeuse pérégrination sur les flots. Il faut avancer à tâtons dans les ténèbres parmi lesquels se cachent pirates et monstres marins. Et si ces menaces extérieures n’ont pas raison de vous et votre équipage, un mal plus insidieux pourrait y arriver. En effet, il faut composer avec une barre de folie qui, une fois pleine, déclenche des évènements pouvant signé la fin de votre aventure.

Heureusement, en cas de Game over, il est possible de passer une partie de ses gains à un “héritier” , permettant de repartir avec plus de chance. Une mécanique offrant au jeu une dimension Rogue lite.

Bien que reposant énormément sur son écriture de très grande qualité, Sunless Sea présente également très bien visuellement. Les nuances phosphorescentes des iles et de leur faune, ressort avec le noir dans lequel baigne une bonne partir de l’écran. Tout contribue à générer la peur et le malaise. Il en va de même musicalement avec une B.O qui sait se faire discrète tout en s’accordant à l’ambiance du titre.

Le seul bémol de Sunless Sea est qu’il n’existe qu’en langue anglaise, ce qui peut être un problème selon les personnes. Surtout qu’il est nécessaire de lire beaucoup. Mais si la langue n’est pas une contrainte alors on ne peut que vous conseillez de vous procurer Sunless Sea sur l’Epic Games Store dés le 25 février.