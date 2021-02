Au programme sur l’Epic Games Store – Drift sobre et post-apo coloré

Disponible gratuitement depuis hier 17h sur l’Epic Games Store, et ce pour une durée d’une semaine, Halcyon 6 Lightspeed Edition propose une aventure spatiale mélangeant construction, stratégie et RPG dans un univers rappelant Star Trek et Mass Effect, mais passé à la moulinette rétro/pixel-art. Et le voici à peine installé que l’on va déjà s’intéresser à son successeur, ou plutôt ses successeurs. Au nombre de deux, ils présentent deux formes de conduite automobile.

Absolute Drift

Malgré son titre et son sujet, Absolue Drift est un jeu qui va tout droit. Ce que l’on veut dire par là, c’est que ce titre sorti à l’origine en 2015 reste très simple concernant son habillage et son contenu pour proposer un jeu de drift arcade à l’apparence minimaliste.

Avec trois modes de jeu entraînant les joueurs au travers de 34 niveaux en vue du dessus, Absolute Drift propose une expérience simple et non sans une forme de légèreté. Son esthétique minimaliste, qui ne manquera pas de rappeler Superhot, son hud épuré et sa bande originale électro/Drum and Bass aérienne, participe au renforcement de ce sentiment. On est là pour enchaîner les drift avec notre petite voiture, à la manière d’un enfant jouant sur un circuit.

Néanmoins, cela n’empêche pas une certaine forme de challenge. Et Absolute Drift possède tous les types de défis attendus sur ce genre de titre. Quête du high score, course contre le fantôme et classement en ligne sont donc de la partie.

En somme, un jeu de bagniole pour ceux et celles que les titres axés simulation ne font pas rêver.

Rage 2

Terminée la direction artistique minimaliste d’Absolute Drift et place au post-apo/fête des couleurs indiennes de Rage 2. Faisant suite à un premier épisode bien plus sombre, ce deuxième épisode embrasse la formule des FPS à monde ouvert façon Far Cry.

Dans la peau du dernier Ranger nommé Walker (normal), vous vous lancez dans une quête vengeresse à travers le Wasteland. Massacres de punks enragés, mutants déformés et pouilleux du bayou rythmeront cette aventure développée conjointement par ID Software et Avalanche Studios. Des compétences de ces deux studios résulte une aire de jeu dédiée à la violence burnée et jouissive qui mérite d’être explorée.

Surtout que vous pourrez le faire au volant d’une flopée de véhicules plus dingues les uns que les autres (bien qu’hélas trop peu présents). Du coup, si faire pleuvoir les balles sur vos ennemis vous lasse, vous pourrez toujours les percuter avec votre hummer post-apo.

Absolute Drift et Rage 2 seront disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store dès le 18 février à 17h, heure française, pour une durée d’une semaine.