Fall Guys: Ultimate Knockout delayé sur Xbox One/Series et Switch

Si vous êtes l’un de celles et ceux qui attendent avec impatience l’arrivée de l’été, et donc de Fall Guys: Ultimate Knockout sur Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, nous avons une bien triste nouvelle à partager avec vous aujourd’hui : il va vous falloir faire preuve d’encore un peu de patience… Et quand nous disons “un peu”, malheureusement, à l’heure actuelle, c’est un euphémisme…

Cette piètre nouvelle, c’est par le biais d’un communiqué officiel sur la page de son jeu que le studio londonien Mediatonic la partage avec nous (vous pouvez d’ailleurs retrouver la prise de parole dans les sources ci-dessous). Comme à son habitude, le studio revient avec transparence sur les événements et les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision, ce choix étant principalement dû au rachat du studio par Epic Games.

Bon, on vous rassure tout de suite, ce n’est pas négatif, bien au contraire. En effet, si la perte d’une fenêtre de sortie pourrait décevoir ceux qui attendaient le jeu avec ferveur (oui, le titre devant sortir cet été ne dispose même plus d’une fenêtre de sortie à présent), le rachat du studio par Epic Games lui offre des moyens (notamment techniques) qu’il n’avait alors pas lors du développement des versions PC et PlayStation 4.

Par conséquent, équipé de ces outils flambant neufs, le studio nourrit de toutes nouvelles ambitions et souhaite les mettre à profit pour offrir, comme toujours, “la meilleure expérience possible”.

Voilà, une pilule pas spécialement agréable à avaler maintenant, mais qui devrait rendre l’expérience plus agréable lors de sa venue sur Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Qu’en pensez-vous ? Attendez-vous l’une de ces versions (en rappelant que celles-ci bénéficieront du cross-play) ? Le jeu Fall Guys: Ultimate Knockout est actuellement toujours disponible uniquement sur PlayStation 4 et PC (via Steam).