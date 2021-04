Animal Crossing: New Horizons – Le plein de nouveautés en mai

Animal Crossing: New Horizons continue son petit bonhomme de chemin, se plaçant depuis des mois dans le top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo. Nintendo continue à chouchouter ses fans, en ajoutant une mise à jour surprise à son titre phare le 28 avril. Celle-ci s’accompagne d’événements à venir pour les mois de mai et juin 2021, et ajoute une quarantaine de nouveaux articles saisonniers qui seront disponibles au cours des prochains mois.

Petit point sur les nouveautés et sur la feuille de route des semaines à venir. Au programme : fête des mères, jour des enfants, salon du mariage et course au fromage !

Événement du 1er mai et journée des musées : du 29 avril au 7 mai, un nouveau défi de l’île de Charly. La configuration de l’île et les casse-têtes à résoudre seront différents de ceux de l’an dernier. Du 18 au 31 mai, pour la journée internationale des musées, Thibou proposera de collecter des étampes en visitant les expositions de son musée. Une bonne occasion pour remettre le nez dans son musée.

du 29 avril au 7 mai, un nouveau défi de l’île de Charly. La configuration de l’île et les casse-têtes à résoudre seront différents de ceux de l’an dernier. Du 18 au 31 mai, pour la journée internationale des musées, Thibou proposera de collecter des étampes en visitant les expositions de son musée. Une bonne occasion pour remettre le nez dans son musée. Fête des mères et jour des enfants : de nouveaux articles seront offerts dans le catalogue durant tout le mois de mai en l’honneur de la fête des Mères , et du 28 avril au 5 mai pour le jour des enfants.

de nouveaux articles seront offerts dans le catalogue , et du 28 avril au 5 mai pour le jour des enfants. Course au fromage : du 22 au 31 mai pour la course au fromage, encore et toujours de nouveaux articles dans le catalogue.

Salon du mariage : Du 1er juin au 30 juin, vous pourrez célébrer l’anniversaire de mariage de Risette et Serge, en tâchant de prendre les meilleurs photos possibles. Des articles sur le thème du mariage seront disponibles grâce au Nook Shopping et chez les Sœurs Doigts de Fée.

Du 1er juin au 30 juin, vous pourrez célébrer l’anniversaire de mariage de Risette et Serge, en tâchant de prendre les meilleurs photos possibles. Des articles sur le thème du mariage seront disponibles grâce au Nook Shopping et chez les Sœurs Doigts de Fée. Quoi de neuf dans la bibittopédie ? Nintendo refait le plein de nouvelles créatures à capturer dans les airs comme dans l’eau au mois de mai. En voici la liste complète : Insectes : cordulégastre (8 h à 17 h), grand empereur pourpre (4 h à 19 h), dytique (8 h à 19 h), patineur (8 h à 19 h), mormolyce (en tout temps), rosalia batesi (en tout temps) et le scorpion (19 h à 4 h), qui remplace la tarentule. Poissons : carangue grosse tête toute la journée près du ponton; barbotte (16 h à 9 h), combattant (9 h à 16 h), poisson docteur (9 h à 16 h), poisson-arc-en-ciel (9 h à 16 h) et poisson-ange (9 à 16 h) dans la rivière et la grenouille toute la journée dans les étangs. Créatures marines : oursin, oursin crayon, bénitier colossal, vampire des abysses et anguille de jardin, toutes disponibles en tout temps.

Nintendo refait le plein de nouvelles créatures à capturer dans les airs comme dans l’eau au mois de mai. En voici la liste complète :

Et pour finir, les insectosafaris et les tournois de pêche feront leur grand retour : les 26 juin, 24 juillet, 28 août et 25 septembre pour les safaris, et 10 juillet pour le tournoi de pêche de Pollux.

Voilà de quoi vous garantir encore de longues heures sur votre île, loin des tourments de la vie quotidienne.