Fortnite – Le futur de Tilted Towers

Depuis plusieurs semaines la ville la plus emblématique de Fortnite semble tomber en ruine. Plusieurs de ses bâtiments ne sont plus que des tas de briques sans intérêt et la crainte de voir la ville disparaître une nouvelle fois a traversé l’esprit des joueurs.

Pourtant, Epic Games a confirmé que la ville ne quitterait pas le jeu, bien au contraire, Tilted va se retrouver au centre d’un des évènements les plus aimés de la communauté qui signe son retour après une absence de plusieurs années, Le BLOCK

Si le BLOCK de 2018 proposait aux joueurs de laisser leur imagination et leurs compétences les guider, cette fois-ci c’est un peu différent. Trois emplacements de constructions vont être disponibles contre un seul lors de sa première apparition, plus petits et positionnés au sein même de Tilted Towers, les constructions vont devoir respecter certaines consignes sous peine de ne pas être étudiées par les équipes créatives d’Epic Games.

Chaque emplacement est destiné à un bâtiment en particulier, parmi lesquels, un immeuble, un restaurant et une boutique qui devront être basés sur les modèles disponibles dans le mode créatif du jeu. Tous les éléments décoratifs utilisés dans la création de votre bâtiment devront se trouver dans le « Filtre BLOCK 2.0 ».

Malheureusement, pour les plus créatifs, il va falloir choisir entre les trois. Une seule proposition devra être envoyées par personne, sous peine de ne voir aucune de ses créations étudiées. Les créations seront toutes examinées par les concepteurs de niveaux de Fortnite Battle Royale et Zéro construction qui sélectionneront trois propositions par bâtiments afin de les soumettre aux votes des joueurs durant une période de vingt jours.

Il y aura une période de vote séparée pour chaque catégorie :

Restaurants : du 21 juillet à 14h (CEST) au 27 juillet à 22h (CEST)

Immeubles : du 27 juillet à 22h (CEST) au 3 août à 6h du matin (CEST)

Boutiques : du 3 août à 6h du matin (CEST) au 9 août à 14h (CEST)

Le vote aura lieu dans le jeu et les créations choisies pour le BLOCK 2.0 seront annoncées une fois le vote terminé.

Vous avez jusqu’au 16 juin 2022 à 05h59 pour envoyer votre participation via cette adresse. Peut-être aurez-vous la chance de voir votre construction apparaitre aux yeux du monde entier ?