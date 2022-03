Les 16 meilleurs jeux à jouer sur Roblox en 2022

Apparu en 2006, Roblox a parcouru un bien long chemin. Bien qu’il ait été populaire pendant longtemps, c’est durant ces dernières années qu’il a véritablement fait irruption dans l’esprit du temps. Le jeu est aujourd’hui en pleine ascension, ce qui n’est guère surprenant compte tenu de toutes ses possibilités sur le plan créatif. Roblox n’est pas un jeu en tant que tel, mais un endroit où les développeurs peuvent ajouter leurs propres jeux et où nous pouvons y jouer – tout en créant les nôtres, si vous avez un don pour la conception.

Les meilleurs jeux à jouer sur Roblox

Il y a bien plus que 16 jeux auxquels vous pouvez jouer sur Roblox, et réduire cette liste n’a pas été une mince affaire. Ainsi, même si nous avons oublié de nombreux jeux, il s’agit tout de même de 16 jeux Roblox auxquels vous devriez vous amuser.

Casino Tycoon

Bienvenue à Vegas ! Attirer les clients en leur promettant des soirées excitantes et des gains rapides pour vider leurs poches. Construisez le casino de vos rêves, manipulez vos clients et développez votre empire de casino et faites votre chemin vers le succès ! Construisez un casino de A à Z en utilisant d’innombrables installations uniques. Laissez libre cours à votre imagination, construisez le casino de vos rêves et faites votre chemin jusqu’au sommet pour montrer à tous comment jouer au casino en ligne depuis la France.

Adopte-moi

Le fait d’appeler ce jeu l’un des meilleurs de Roblox suscitera probablement des débats, mais il est indéniable que c’est l’un des plus populaires et que beaucoup ont adopté ce jeu de RPG – et nous pouvons voir pourquoi. Il s’agit d’un jeu de type Sims dans lequel vous incarnez soit le parent, soit l’enfant. Depuis son lancement il y a quatre ans, le jeu n’a cessé de se développer, et des liens très amusants ont été ajoutés.

Seul dans une maison sombre

Vous êtes seul dans une maison sombre et vous êtes chargé de collecter des indices pour traquer un meurtrier – une histoire d’horreur classique si jamais nous en avons entendu une. Avec ses multiples fins, ses nombreux secrets et ses lumières atmosphériques, c’est un jeu formidable en soi. Il est préférable d’y jouer seul pour en profiter pleinement, mais vous pouvez aussi jouer avec jusqu’à 20 autres joueurs si nécessaire. Avec la présence de sang et un ton généralement inquiétant, ce jeu est probablement plus adapté aux adolescents et préadolescents qu’aux plus jeunes.

Pet Simulator X

Si vous aimez les animaux les plus mignons du monde, bienvenue à Pet Simulator X, votre dernière addiction. Le but du jeu ici est de construire une collection d’animaux de compagnie – aussi mignons que vous le souhaitez – et de parcourir le monde tout en ajoutant d’autres animaux et en collectant des pièces. Vous pouvez échanger des animaux avec d’autres joueurs et, pour plus d’excitation, vous avez la possibilité de trouver des animaux rares au cours de vos voyages !

Survie en cas de catastrophe naturelle

Si vous aimez que vos jeux comportent une forte dose de climat apocalyptique, alors Natural Disaster Survival est le jeu qu’il vous faut. Le but du jeu est de survivre aux intempéries et aux événements qui se présentent à vous, qu’il s’agisse d’inondations, de tremblements de terre ou de bien d’autres choses encore.

Piggy

Piggy est l’un des meilleurs jeux d’horreur effrayants de Roblox. Dans ce jeu de survie et d’horreur inspiré de Peppa Pig, George Pig a disparu et ce qui lui est arrivé est un véritable mystère. Vous incarnez le policier chargé de l’enquête, mais vous êtes rapidement assommé par un cochon et devez vous échapper d’une pièce avant que votre bacon ne soit grillé. Pour aggraver les choses, le poste de police est bientôt infiltré par un monstre et les deux seules personnes qui restent sont vous et l’agent Doggy.

Jailbreak

Voulez-vous être un flic ou la vie d’un voleur vous semble-t-elle plus attrayante ? Avec Jailbreak, c’est à vous de choisir la faction à laquelle vous vous associez, et vous aurez beaucoup de plaisir à vous amuser, quel que soit votre choix. Jailbreak fait l’objet de mises à jour constantes et en est à sa troisième saison. C’est donc le moment idéal pour vous lancer et voir de quoi il retourne.

Fruits Blox

Lorsque vous mangez un fruit Blox, il vous donne des pouvoirs et des capacités spéciales, qui dépendent du type de fruit que vous avalez – et il y aura sans doute plusieurs fruits que vous surveillerez de près. À mesure que vous obtenez des pouvoirs, vos compétences augmentent également et vous devrez vous assurer que vous montez en puissance avec soin, sinon vous risquez de ralentir votre développement dans le jeu.

MeepCity

Si vous êtes un fan de la socialisation dans les jeux, alors MeepCity vaut le coup d’œil, car l’accent est mis sur la socialisation. Le serveur peut accueillir jusqu’à 200 joueurs, ce qui représente un bond considérable par rapport aux 30 joueurs que comptent généralement les jeux Roblox.

C’est un jeu amusant avec une tonne de choses à faire qui vont de la construction de votre maison de rêve virtuelle à la personnalisation des animaux domestiques qui y vivent. C’est un jeu relativement simple, mais qui pourrait bien vous tenir en haleine plus longtemps que vous ne le pensez.

Travailler dans une pizzeria

Le thème général de ce jeu de jeux Roblox n’est pas surprenant : vous travaillez dans une pizzeria et vous devez faire tourner l’établissement et, bien sûr, vous devez vous assurer que les clients sont satisfaits. Ceci étant dit, vous pouvez être un caissier impoli et c’est aussi amusant que ça en a l’air – et cathartique pour ceux d’entre nous qui ont travaillé dans le commerce de détail. Les emplois que vous pouvez occuper vont du service à la mise en boîte des pizzas, en passant par leur livraison – c’est à vous de choisir le rôle que vous voulez jouer !

Simulateur de combat d’anime

Si vous aimez la folie des combats et des batailles que l’on voit dans les dessins animés, alors Anime Fighting Simulator est un jeu que vous devez absolument découvrir. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un jeu de combat et les choses restent relativement propres en matière de violence – on n’est jamais trop violent sur Roblox. Le jeu est continuellement mis à jour, vous aurez donc toujours des raisons de revenir le voir, et il est très amusant.

Super Bomb Survival !

Les dangers et les menaces pleuvent du ciel et vous devrez essayer de survivre à l’assaut autant que possible – une prémisse simple pour un jeu qui est beaucoup plus amusant que nous l’attendions. C’est aussi un jeu frénétique et vous vous retrouverez avec une toute nouvelle menace à affronter juste après avoir échappé à la dernière.

La tour de l’enfer

Bien que le nom de Tower of Hell ne soit pas très engageant, vous serez heureux d’avoir tenté votre chance si vous décidez de l’essayer car il y a beaucoup de choses à aimer ici. Il s’agit d’un jeu connu dans la communauté Roblox sous le nom d’obbie – abréviation de parcours d’obstacles – et bien que ces jeux soient généralement considérés comme des jeux rapides à réaliser, celui-ci est particulièrement bon – et parfois assez difficile !

Murder Mystery 2

Il y a trois rôles possibles dans Murder Mystery 2 : innocent, shérif et meurtrier. Le choix de l’un d’entre eux déterminera le type de jeu que vous aurez et il y a des avantages et du plaisir à jouer avec les trois. Il y a une ambiance « Among Us » dans ce jeu où les joueurs doivent essayer de découvrir qui est l’ennemi avant qu’il ne vous fasse du mal, et c’est très prenant.

Brookhaven RP

Ce jeu de ville n’est actif que depuis un an, et pourtant sa popularité est montée en flèche. C’est l’un des plus grands et des meilleurs jeux auxquels vous pouvez jouer sur Roblox actuellement. Alors que d’autres jeux de cette liste sont frénétiques et remplis d’action, Brookhaven RP est une expérience beaucoup plus douce qui met l’accent sur la vie de luxe et sur le fait de passer du bon temps – nous avons tous besoin de ce genre de jeux de temps en temps.

Theme Park Tycoon 2

Les jeux de simulation de parcs à thème ne sont pas une nouveauté et nous en avons eu beaucoup ces dernières années, alors ce n’est pas peu dire si nous vous disons à quel point celui-ci est bon. Les principes de base sont les mêmes : construisez votre propre parc dans le style d’Alton Towers et faites en sorte que vos clients prennent plaisir à le visiter. L’avantage de Theme Park Tycoon 2 est qu’il est relativement simple à jouer et que tout le monde peut l’essayer – garder les choses simples dans un jeu de type simulation est certainement une victoire dans nos livres.