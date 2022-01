Minecraft et Dark Souls touchés par des failles de sécurité

Jusqu’où iriez-vous pour réduire les chances d’un adversaire lors d’un tournoi ? Ce week-end a démontré que, pour certains, se servir de failles de sécurité pour réduire la connexion internet de tout un pays à néant est parfaitement acceptable. C’est ainsi que tous les joueurs d’Andorre ont dû abandonner les SquidCraft Games, tournoi international de Minecraft (avec une récompense de 100.000$ pour le gagnant) simulant les épreuves de la série coréenne à succès. Au milieu de la compétition, une attaque DDOS portée contre l’unique opérateur téléphonique national a ainsi empêché toute connexion internet à l’échelle du pays, et par la même occasion contraint les streamers andorrans à l’abandon.

ℹ️ Confirmed: Internet disruption registered on #Andorra Telecom (AS6752) on Saturday evening; the incident is attributed by the state telco to a DDoS attack targeting the high-stakes #SquidCraftGames Minecraft Twitch competition, resulting in the elimination of Team Andorra 📉📈 pic.twitter.com/RCsJu2DYpH

