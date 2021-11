Golden Joystick Awards – Dark Souls est le plus grand jeu de tous les temps

Hier soir ont été révélé les lauréats des Golden Joystick Awards, cérémonie britannique chapeautée par le magazine en ligne GamesRadar+, et plus ancienne remise de récompenses vidéoludiques en activité. L’originalité de la cérémonie, c’est que ce sont les joueurs qui sont appelés à voter pour déterminer les gagnants.

Le nombre total de votants n’a pas été communiqué, mais on sait que l’an dernier, ce sont plus de trois millions de joueurs qui avaient donné leur voix. Avec cette année un prix un peu spécial qui venait célébrer le demi-siècle d’existence du gaming, cinquante ans s’étant écoulé depuis la sortie de Pong en 1971 !

Ce prix spécial de l’Ultimate Game of All Time a ainsi été remis à Dark Souls. Succès critique et public indéniable, l’un des derniers jeux de l’histoire a avoir installé un genre, les votes des joueurs ont peut-être néanmoins été un peu influencé par la hype autour du « prochain Dark Souls », Elden Ring, qui a pas mal fait parler de lui ces dernières semaines avec la tenue d’un grand bêta test.

L’Ultimate Hardware of All Time – la meilleure machine de tous les temps – n’est autre que le PC. Et difficile ici de contredire le choix des joueurs, tant le PC a accompagné toute l’histoire du jeu vidéo, et est encore là aujourd’hui, peut-être même de manière plus importante que jamais.

Parmi les autres prix remis dans la soirée, on note que Resident Evil Village rafle quatre prix dont celui d’Ultimate Game of the Year aux côtés des prix PlayStation Game of the Year, Bets Audio et Best Performer (meilleure actrice) pour Maggie Robertson qui incarne Lady Dimitrescu.

Le meilleur jeu Xbox de l’année est Psychonauts 2, le meilleur jeu Nintendo est Metroid Dread et le meilleur jeu PC de l’année est Hitman 3. Le prix du meilleur jeu indé va à l’excellent Death’s Door et celui du jeu mobile de l’année va League of Legends : Wild Rift. Le prix de la machine de l’année a été remis à la PlayStation 5, alors même que les jeux de son catalogue sont quasiment absents du palmarès.

Il sera intéressant de voir, les 9 et 10 décembre prochain, qui seront les lauréats des Game Awards, et de comparer les choix des « professionnels » avec ceux des joueurs ! L’ensemble du palmarès des Golden Joystick Awards est à retrouver sur le site GamesRadar+.