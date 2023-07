Meta Quest Plus – Une timide offre de jeux VR par abonnement

Alors que le Meta Quest 3 est attendu pour l’automne, Meta lance ce qui ressemble fort à une offre d’appel. Ainsi, dès ce mois de juillet, le service Meta Quest Plus (ou Meta Quest+) propose une sélection de jeux en réalité virtuelle par abonnement, au rythme de deux par mois. Si la formule semble être une bonne initiative, elle reste cependant peu enthousiasmante.

Pour ce mois de juillet, ce sont le shooter Pistol Whip et le jeu d’inspiration arcade Pixel Ripped 1995 qui ouvriront la danse. Ensuite, ce seront le paisible Walkabout Mini Golf et le plus agité MOTHERGUNSHIP: FORGE qui prendront la relève au mois d’août. Sur le blog de Meta, la déclaration d’intentions concernant la ligne éditoriale est la suivante :

« Cela combinera les plus gros jeux à succès, les pépites cachées et les classiques de notre catalogue. C’est la manière la plus abordable d’étendre votre bibliothèque. »

Deux titres par mois, il n’y a toutefois pas là de quoi faire rêver les foules. Par ailleurs, comme pour un abonnement Playstation Plus, il sera nécessaire de rester abonné pour conserver les jeux ainsi téléchargés. En somme, pour un tarif de 9 euros par mois ou de 70 euros par an, on peut faire chaque mois l’acquisition à prix réduit de deux jeux que l’on ne choisit pas et auxquels on perd l’accès si l’on ne souhaite plus payer Meta Quest Plus. Voilà de quoi relativiser la bonne affaire…

Cette entrée en matière timide est sans doute symptomatique du manque de contenu qualitatif en termes de réalité virtuelle. Alors qu’on a le sentiment que le PSVR2 de Sony peine à décoller du fait de la maigreur de son catalogue, le constat n’est guère différent du côté de Meta (ni, d’ailleurs, de celui d’HTC ou PICO, les autres compétiteurs sur ce marché). Si l’entreprise américaine semble vouloir prendre un tour d’avance sur ses concurrents, elle est loin de pouvoir se targuer d’être en position de force pour autant.

La problématique de la réalité virtuelle pour le grand public semble être, encore et toujours, un serpent qui se mord la queue : sans contenu, peu d’équipement des foyers, et sans équipement des foyers, peu d’investissements et de perspectives de recettes pour encourager la création des contenus. On sent bien qu’avec la formule du Meta Quest Plus, c’est un pas fait dans la bonne direction, mais sans doute très insuffisant pour révolutionner le marché.

Dernier détail, et pas des moindres : le service ne semble pas être, pour l’instant, accessible depuis la France. Sans plus d’informations à ce sujet, reste à voir s’il s’agit juste d’un délai dans la mise en place du service, ou s’il faudra attendre plusieurs mois avant que la formule ne soit déployée chez nous.