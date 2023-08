Hamilton Simulator – La comédie musicale version Roblox

Pas forcément bien connue des joueurs plus matures, la plateforme Roblox fait figure de lieu de rendez-vous incontournable pour les publics enfants et adolescents. Se présentant comme un terrain d’expérimentation modulable au sein duquel chacun est libre de façonner son propre univers, elle fait place aussi bien aux créations de ses membres qu’aux collaborations avec des artistes ou des marques. Une nouvelle curiosité vient d’y voir le jour : Hamilton Simulator, version Roblox de la célèbre comédie musicale sur le père fondateur des Etats-Unis.

Dans cette aventure interactive, il est possible d’explorer dix niveaux au fil de la guerre d’indépendance des Etats-Unis. Le but est de débloquer des figures historiques comme Thomas Jefferson ou Charles Lee pour constituer une équipe capable d’affronter l’ennemi britannique dans des battles de rap au son de la bande originale de Hamilton: An American Musical. Bien que surprenant, ce projet du studio Super League est tout ce qu’il y a de plus sérieux puisque Lin-Manuel Miranda, le créateur de l’œuvre originale en personne, a donné son approbation pour le développement de Hamilton Simulator, tandis que le directeur créatif David Korins y a également mis sa patte.

Il faut dire que bien que son thème puisse paraître austère, la comédie musicale est elle-même empreinte d’une modernité anachronique, avec ses tonalités hip-hop et R&B et son choix d’employer des acteurs non blancs pour incarner ses personnages historiques. Cette conquête de Roblox semble donc venir s’inscrire dans la continuité de cette entreprise de dépoussiérage de l’histoire américaine pour en faire un sujet capable de parler aux jeunes générations.

A cet égard, le choix de la plateforme n’est donc pas anodin comme le confirme Matt Edelman, président de Super League :

« Hamilton profite d’une reconnaissance mondiale. Roblox a 66 millions d’utilisateurs quotidiens partout dans le monde. C’est la parfaite association. […] Si vous détenez une licence et que vous voulez parler aux jeunes générations – les gens de moins de 25 ans et particulièrement ceux de moins de 18 ans – c’est là qu’ils socialisent, là qu’ils apprennent. »

Loin de cibler uniquement les adeptes de la comédie musicale (qui seront malgré tout récompensés par la présence de nombreux easter eggs), Hamilton Simulator a donc pour objectif d’aller à la rencontre d’une nouvelle audience, qui serait introduite à sa narration pour la première fois. Pour l’heure, seule la première moitié de la pièce a été implémentée dans Roblox, mais on peut s’attendre à ce que le reste suive si l’engouement des utilisateurs est au rendez-vous.