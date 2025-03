League of Legends – HLE remporte le First Stand contre l’Europe

Pour la toute première édition du First Stand, la nouvelle compétition internationale de League of Legends, c’est sans surprise une équipe coréenne qui soulève le trophée. HLE n’aura pas ou à peine tremblé de la compétition. Si le vainqueur n’est pas surprenant, son opposant, l’équipe de la Karmine Corp était inattendue.

C’était une finale maitrisée pour les cinq joueurs coréens qui n’ont concédé qu’une seule partie au sein de ce BO5. HLE, déjà reconnue comme potentiellement la meilleure équipe du monde en ce début d’année confirme donc son statut, en dépassant son adversaire, que ce soit d’un point de vue mécanique ou stratégique.

Pour ce qui est de leur adversaire, par contre, c’est une autre paire de manches : voilà cinq ans qu’une équipe européenne ne s’était pas retrouvée en finale d’une compétition internationale de League of Legends. Ce n’est pas non plus n’importe quelle équipe : avec l’arrivée de beaucoup de jeunes joueurs, les cartes ont été rebattues en ligue européenne, la Karmine Corp a été grande gagnante de ce segment d’hiver.

Une victoire régionale qui ne s’est pas immédiatement traduite lors de ce premier tournoi international. Là où HLE a déroulé du grand League of Legends toute la semaine de compétition, la Karmine Corp a vécu un début très difficile, avec deux défaites contre les équipes attendues comme les plus faibles.

Bien qu’ayant eu une performance surprenante contre les équipes asiatiques, puisque la Karmine Corp a fait tomber les joueurs chinois de Top Esport, puis trembler les joueurs de HLE en leur prenant une partie, c’est grâce au score d’autres équipes que les joueurs européens ont été qualifiés en demie finale.

Cette même demie-finale a été remportée, avec un score de 3-2 pour la structure française contre CTBC Flying Oysters, l’équipe du Pacifique qui a beaucoup surpris de par la qualité de son jeu. Lorsque Karmine Corp arrive à la finale, les cinq joueurs avaient retrouvé les qualités qui avaient pu leur faire défaut en début de compétition, tout en conservant une grande faiblesse identifiée dès le segment d’hiver : un manque de stabilité.

HLE était donc l’équipe grande favorite pour cette finale du tout premier First Stand. Stratégies impeccables, des joueurs connus, d’expérience dans les événements internationaux, avec un joueur sur la toplane double champion du monde en titre : réussir à faire chanceler les joueurs avait déjà été une réussite lors de la phase éliminatoire.

Il fallait espérer un miracle pour réussir à les faire tomber trois fois : malgré toutes ses qualités, Karmine Corp n’a pas réussit à faire briller ses joueurs, avec des parties de plus en plus à sens unique.

Il est maintenant temps, pour Riot Games, de faire le bilan de cette compétition. Elle a apporté du neuf. Première compétition en fearless draft (c’est à dire que les personnages déjà joués ne peuvent pas être rejoués), c’était une réelle bouffée d’air frais en tant que spectateur, puisque cela permet aux différentes parties, aux différents matches même, d’être surprenants.

Une force que Riot Games a bien compris, puisque l’expérience a été si concluante que le studio change les modalités de compétition au cours de l’année. La fearless Draft ne devait être maintenue que pour le segment d’hiver, elle sera désormais en place tout le long de l’année. Une victoire pour le public, c’est cependant peut être une nouvelle difficile pour certaines équipes ou joueurs.

La fearless draft demandant beaucoup de qualités qui sont nouvelles : les coachs doivent faire un travail d’adaptation supplémentaires, les joueurs doivent s’entrainer sur plus de personnages. Certains analystes y voient même la cause pour une potentielle baisse de niveau dans les régions les plus fragiles.

D’un autre côté, ce First Stand n’a pas été une réussite sur tous les points. Tributaire d’un calendrier très serré, variant selon les régions, certaines équipes ont été mises en difficulté par la structure de la compétition, avec un temps de préparation extrêmement réduit. En plus, s’est ajouté à ce temps de préparation réduit une grosse mise à jour dans le jeu, changeant complètement certaines habitudes stratégiques.

Enfin, si la victoire de HLE était attendue, cette compétition donne de l’espoir. En n’invitant que les premières équipes des cinq régions principales, cela a permis à beaucoup de jeunes joueurs de se démarquer, puisque les autres grandes équipes coréennes et chinoises n’étaient pas de sortie pour prendre le contrôle de la compétition. Que ce soient HongQ (CFO), Caliste et Vladi (KC), tous ont pu montrer que plusieurs régions du monde avaient beaucoup de jeunes joueurs très motivés pour grignoter la domination coréenne.

En tant que spectateurs européens, encore plus, français, nous attendions forcément beaucoup de choses de la part de Vladi et Caliste, cependant c’est surtout CFO qui aura été la belle surprise de la compétition. L’équipe taïwanaise, avec un jeune joueur de 17 ans en midlane, HongQ, a su battre l’équipe américaine (TL), européenne (KC) et chinoise (TES) lors des phases de groupe. Elle a fait trembler l’équipe européenne en lui prenant deux parties.

Cependant, la marche reste très haute, comme cette finale l’a rappelé. Si les autres régions doivent remonter, cela ne pourra pas n’être le fait que d’une ou deux équipe. Il est nécessaire de voir toute la région remonter. Derrière des joueurs du calibre de Viper (HLE), Zeka (HLE) ou Zeus (HLE), il y a des Gumayusi (T1), des Showmaker (DK), des Kiin (GenG) qui ont poussé les joueurs de HLE dans leurs derniers retranchements au cours des tournois régionaux et leur ont permis de développer cette exigence pour leur niveau personnel.

Ce qu’il faut espérer, c’est que les performances de Canna, Yike, Vladi, Caliste et Targamas donnent aux autres équipes européennes la confiance et l’ambition nécessaire pour se retrouver en haut des classements. La Karmine Corp a prouvé, avec ce début d’année, que l’Europe peut être plus qu’une région à une ou deux équipes : maintenant, c’est à tout le monde de prendre le destin de la région en main.