League of Legends – Uzi sera le prochain joueur du Hall of Legends

Tous les ans, Riot Games honore un joueur ayant marqué l’histoire de l’esport League of Legends en le faisant entrer dans Hall of Legends. Ce panthéon a été inauguré l’année dernière avec l’entrée de Faker. Cette année, ce sera Uzi, un joueur bien connu de la scène chinoise, qui sera introduit au Hall of Legends le 6 juin.

Joueur historique du poste d’AD Carry en LPL, Jian « Uzi » Zi-Hao faisait partie des candidats les plus probables pour cette seconde édition du Hall of Legends. En activité de 2012 à 2023, il est considéré comme le meilleur à son poste historiquement, à la fois pour sa maîtrise mécanique du jeu et sa très grande agressivité.

Les électeurs ont choisi, cette année, d’honorer un Roi sans couronne. Si Uzi représente l’archétype même du joueur AD Carry par excellence, il n’a jamais réussi à soulever la coupe la plus prestigieuse du jeu. A deux reprises, en 2013 puis en 2014, il a atteint la finale du championnat du monde, sans réussir à concrétiser une victoire.

Il faut dire que le choix de la seconde édition du Hall of Legends n’était pas facile : qui pour faire suite à Faker, le roi incontesté de l’esport League of Legends, probablement l’un des joueurs d’esport les plus connus au monde, si ce n’est le plus connu ? Avec ses cinq trophées de champion du monde, tout joueur lui faisant suite aurait pu faire pâle figure.

Alors, ce n’est pas qu’Uzi n’a rien gagné : en 2018, il est couronné à deux reprises dans son championnat régional et une fois à l’international, en remportant le mid-season invitational. Cependant, il est évident qu’il n’a pas été choisi pour ses trophées. Chris Greeley, à la tête de LoL Esport explique :

L’héritage d’Uzi dépasse de loin ses titres et ses exploits ; il a changé la manière dont on considère le rôle de la bot lane et a laissé une marque permanente sur l’esport de League of Legends.

Le Hall of Legends n’est pas pensé comme un moyen de compter les trophées des différents joueurs. C’est un moyen de mettre à l’honneur ceux qui ont fait évoluer le jeu. Uzi fait partie de ces noms-là. Avec son style de jeu hyper agressif, ses équipes ont dû perfectionner les stratégies consistant à donner les rênes de la partie à l’AD Carry, une façon de jouer qui est encore aujourd’hui vue comme la manière typique d’endosser ce rôle.

Si Faker était un choix obligatoire pour une première édition, impossible de rendre hommage à l’histoire compétitive du jeu sans le mentionner, Uzi nous semble être l’exemple parfait pour cette distinction. Un joueur dont la carrière est terminée, qui a marqué l’histoire du jeu sans que cette marque n’ait pu être célébrée par le trophée des mondiaux.

Le choix des électeurs peut probablement s’expliquer aussi sur le plan économique. Le Hall of Legends, ce n’est pas seulement une distinction, c’est aussi de la monétisation. Tout comme son prédécesseur, deux skins commémoratifs sur les champions phares du joueur choisi seront créés. L’un coûtera extrêmement cher, l’autre sera plus abordable. Le choix du joueur, surtout lors des premières éditions, doit prendre en considération le volet économique de la démarche.

Alors, à voir si, à l’avenir, cet argument économique gardera une valeur dans les choix réalisés par les électeurs. Il est certain que les joueurs ayant le plus influencé League of Legends, sont, pour beaucoup, hors course. Pour peu qu’ils n’aient pas fait partie d’une grande équipe asiatique, ils sont même probablement inconnus du public plus jeune.

Pourtant, ce sont bien eux, qui devraient être reconnus. L’objectif d’un Hall of Fame, ce n’est pas de couvrir de gloire des joueurs qui sont encore en lice, encore en train d’écrire leur carrière. C’est de se souvenir de ceux qui ont refermé cette partie de leur histoire. Si de nombreux joueurs ont ajouté leur pierre à l’édifice, en tant qu’Européens, il nous est difficile de ne pas espérer voir des profils comme ceux de Diamondprox ou ses compères des Moscow Five qui, en une saison, ont redéfini la manière de jouer au jeu.

Il n’appartient qu’à Riot de voir la manière dont son panthéon évoluera. Déjà aujourd’hui, par l’existence des skins et leur prix, certains y voient une vitrine jouant sur la nostalgie des fans, sans nécessairement être très créatif. Uzi, de par sa carrière terminée, de par son impact sur le jeu est un choix évident, qui permet d’inscrire de manière très officielle l’un des plus grands joueurs du jeu dans la mémoire de tous, même les spectateurs arrivés plus récemment.