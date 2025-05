League of Legends – Vers une révolution avec l’ajout des touches ZQSD/WASD ?

C’est une fuite qui pourrait marquer un tournant dans l’histoire de League of Legends. Le dataminer SkinSpotlights a récemment publié une série de captures d’écran montrant l’apparition d’un tout nouveau mode de contrôle dans les fichiers du jeu avec la possibilité de déplacer son champion avec les touches ZQSD (WASD en QWERTY). Ce mode, baptisé « Modern Controls », serait une alternative aux contrôles traditionnels à la souris utilisés depuis les débuts du MOBA.

Parmi les options visibles, des réglages spécifiques apparaissent même pour le sort Flash, avec des combinaisons entre la position du curseur et le déplacement au clavier, confirmant que Riot explore activement une refonte de l’expérience de jeu.

De l’inquiétude dans la communauté LoL

Comme souvent dans la communauté LoL, les réactions ne se sont pas faites attendre. Pour certains, cette nouveauté est une bénédiction : un pas vers plus de modernité, qui pourrait séduire une autre génération de joueurs plus familiers avec les contrôles type action-RPG ou FPS. Pour d’autres, c’est une hérésie. Certains redoutent une simplification du gameplay, voire une perte de technicité, notamment sur des mécaniques de micro-gestion comme le kiting ou les déplacements millimétrés.

Un débat est aussi lancé autour de l’équilibrage : comment Riot va-t-il maintenir une parité de performance entre les deux types de contrôles ? Et surtout, est-ce que cela annonce une possible compatibilité future avec les manettes, voire même une version console du jeu ?

D’autres jeux du genre déjà convertis au ZQSD

Si ce changement semble radical pour League of Legends, il ne l’est pas tant que ça à l’échelle du genre. Des jeux comme Battlerite, V Rising ou le plus récent Supervive ont déjà opté pour une maniabilité centrée sur les touches ZQSD, avec une visée à la souris. Ces titres, bien qu’ayant chacun leur identité propre, ont été globalement bien accueillis pour leur prise en main plus directe et nerveuse. Une approche qui privilégie la réactivité et l’action, là où le MOBA de Riot a longtemps misé sur la précision millimétrée du clic. Reste à voir si Riot franchira le pas, et à quel coût.