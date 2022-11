Fangs va bientôt sortir ses crocs aiguisés

Depuis un certain temps en développement, le jeu Fangs, développé par Steve Feak, un des créateurs de Dota et de League of Legends, nous livre la date de sortie de son early access. C’est pour le 30 novembre 2022. Petite chose à savoir : le titre sera free- to-play. Il garde le même système que ses prédécesseurs, incluant la fameuse boutique de cosmétiques.

Que savons-nous exactement à l’heure actuelle ? Fangs est un MOBA au même titre que League of Legends, Heroes of the Storm ou DOTA, d’ailleurs la position de la caméra en vue du dessus est conservée. Rien de quoi troubler les vétérans du genre. Il s’agit cependant d’un jeu par équipe en 4vs4. On perd donc un joueur par équipes est-ce un bien ou un mal ? À l’heure actuelle, il est trop tôt pour le dire, d’un côté on perd sans doute en tactique car cela veut aussi dire un rôle potentiel en moins mais d’un autre, on gagne sans doute en visibilité de jeu, en rapidité pour trouver une équipe et peut-être trouver de nouvelles synergies.

Le jeu dispose de quatorze héros, d’autres sont naturellement à venir, répartis en trois catégories assez communes (les combattants de mêlée, les attaquants à distance et les supports). Ces héros peuvent être customisés avec des runes qui amélioreront leurs pouvoirs et qui peuvent même les faire changer drastiquement d’orientation.

Le jeu à pour but d’offrir la part belle à l’action, on est donc sur un format de partie probablement plus courte, comme bon nombre de projets depuis un certains temps, les phases comme les débuts de partie à se regarder dans le blanc des yeux, en attendant un erreur de l’adversaire ou un niveau donné par exemple seront supprimer ou réduite pour entrer dans le cœur du sujet : le combat. Les développeurs veulent proposer un jeu nerveux où les joueurs devront faire preuve de stratégie pour remporter la partie, bien sûr c’est l’adage général sur ce type de jeu : « Facile à apprendre, difficile à maîtriser ».

Concrètement, le jeu ne compte pas révolutionner le genre mais plutôt proposer une expérience avec des bases solides. Nous verrons donc si cette formule portera ses fruits car ces choix ont déjà été faits auparavant, Heroes of the Storm étant un bon exemple car il avait déjà réduit la phase de gain d’expérience et les objectifs de carte ajoutés une autre dimension stratégique au jeu, tout en proposant de l’action en permanence, hélas il n’a pas réussi à capter l’attention du plus grand nombre de joueurs pour différentes raisons. Est-ce que les crocs de Fangs seront suffisamment aiguisé pour se faire une place ?