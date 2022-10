EVERCORE Heroes – Un titre à mi-chemin entre MOBA et MMO

Quand plusieurs vétérans de grandes instances du jeu vidéo comme Blizzard, Riot Games, Electronic Arts se regroupent pour collaborer ensemble sous la bannière d’un nouveau studio, Vela Games, cela donne un projet détonnant baptisé EVERCORE Heroes. Initié en 2019, c’est un projet multi-genre empruntant les codes du MMO pour les raids de boss et du MOBA avec des affrontements d’équipes. Si les idées et le talent ne semblent pas manquer, EVERCORE Heroes peut-il se faire une place dans le milieu déjà bien saturé par League of Legends et d’autres titres majeurs ?

Depuis sa présentation en 2019 sous le nom de « Project-V », le projet semble s’être bien développé. Concrètement, ce projet mélange les codes principaux du MOBA et du MMO, donnant ainsi un « MOCO » ou « Multiplayer Online Co-op » comme l’avait présenté le studio lors de l’annonce du projet en 2019.

Ainsi, EVERCORE Heroes propose un mélange de systèmes de compétences appliquées à quatre équipes de joueurs se défiant sur des maps identiques en accomplissant plusieurs objectifs jusqu’à arriver à défier le boss final. L’équipe peut se composer de plusieurs profils complémentaires : très offensifs au corps à corps, à distance, des tanks défensifs ou encore du soutien qui œuvrent ensemble pour affronter un boss. Un peu de stratégie vient s’ajouter à cette recette détonnante puisque chaque équipe devra faire des choix stratégiques en faisant progresser les héros, mais également tenter d’entraver la progression des équipes adverses.

Grossièrement, le titre est une sorte de course contre la montre orientée PVE face à plusieurs escouades ennemies. Le studio Vela Games nous propose ainsi avec EVERCORE Heroes un nouveau genre compétitif ayant pour but de satisfaire un large panel de joueurs, qu’ils soient plutôt orientés MMO ou MOBA. Ce titre vient renouveler une formule déjà bien exploitée avec les nombreux MMO et MOBA que l’on connaît déjà.

Si vous êtes curieux de tester cette nouvelle recette, le studio propose de découvrir le titre et les huit premiers héros au cours d’une phase de tests dès ce week-end. Pour participer, il faut s’inscrire sur le site officiel ou sur le Discord dédié.