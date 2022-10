NG+ Le Podcast S2E2 – J-RPG, suite et musique

Comme promis, voici le deuxième épisode de la saison 2 du podcast New Game Plus ! Et pour cet épisode, c’est à nouveau Mamou et n1co_m qui s’y collent, accompagnés aujourd’hui de Drakyng, qui n’est autre que le boss de New Game Plus !

Après avoir longuement discuté de nos attentes pour l’année 2022/2023, nous revenons à une formule plus classique avec, au cœur de l’émission, trois chroniques : Drakyng partagera avec nous son amertume quant aux sorties J-RPG actuelles, qu’il ne juge pas à la hauteur du genre, Mamou réfléchira aux ingrédients nécessaires à la réussite d’une suite, avec en ligne de mire les très attendus God of War: Ragnarök et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et enfin n1co_m s’arrêtera un instant sur la comparaison jeux vidéo-cinéma, qui serait étonnamment moins pertinente que celle faite avec la musique…

Pour ceux qui prennent le train en marche, l’épisode précédent reste en ligne ; et nous vous incitons d’ailleurs à vous réabonner si ce n’est pas fait à cette saison 2, puisque ayant changé d’hébergeur, nous avons aussi changé de flux RSS. New Game Plus, Le Podcast est disponible sur toutes les grandes plateformes :

Si tout se passe comme prévu, l’épisode 3 devrait être mis en ligne d’ici une quinzaine de jours… D’ici là, n’hésitez pas à participer à la discussion dans les commentaires !

Liens vers les recos de fin d’émission :

n1co_m : Les Papillons Noirs, sur arte.tv et en librairie

Mamou : Travelling without moving – 25th Anniversary, Jamiroquai, chez les disquaires

Drakyng : The Midnight Club, sur Netflix

Crédits musicaux :

« This FFFire », Franz Ferdinand, sur la B.O. de la série Cyberpunk 2077 – Edgerunners

« First Bump », Tomoya Ohtani ft. Douglas Robb d’Hoobastank, sur la B.O. de Sonic Forces

« Always You », Amber Pacific, sur la B.O. de Burnout 3