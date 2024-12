Les Sims 4 – Un événement cozy pour les fêtes de fin d’année

Surprise pour les joueurs des Sims 4 ! Une mise à jour gratuite vient d’être déployée pour le jeu de base. Au programme : des correctifs de bugs, quelques nouveaux objets, et un nouvel événement avec des quêtes à accomplir en jeu, le tout autour du thème des fêtes de fin d’année.

Comme avec chaque mise à jour du jeu, ce sont tout d’abord des corrections de bugs qui seront apportées à nos parties. Ils sont peu nombreux cette fois-ci, mais on peut se réjouir du fait que les restaurants sont de nouveau fonctionnels lorsqu’on emmène nos personnages à un rencard. Il était temps.

Mais c’est surtout le contenu gratuit qui nous intéresse aujourd’hui. Une « Livraison Les Sims Express » ajoute de nouveaux objets pour célébrer les fêtes de fin d’année avec nos Sims. En mode Construction, on a droit à un porte-couvertures et à un plateau pour préparer des chocolats chauds. En mode Créer un Sim, ce sont des tenues d’inspiration roumaines et un foulard pour les cheveux qui s’ajoutent au catalogue. Enfin, en mode Vie, nos personnages pourront préparer deux nouvelles recettes, elles aussi issues des pays d’Europe de l’Est.

Enfin, cette mise à jour marque aussi le début d’un nouvel événement hebdomadaire qui se tiendra jusqu’au 6 janvier. Une habitude qui semble bien partie pour s’installer très régulièrement dans les Sims 4, puisque l’événement de la Faucheuse vient à peine de se terminer avec la sortie du pack d’extension À la Vie À la Mort. Intitulé « Festivités Cosy », on nous demandera cette fois-ci d’aider Jasmine Holiday à découvrir les traditions festives.

Un prétexte pour nous faire faire des activités de Noël avec nos personnages : boire un chocolat chaud, chanter une chanson des fêtes, préparer un plat traditionnel… Tout cela permettra de récolter des récompenses comme des objets, des habits et un nouveau trait « rabat-joie » pour nos Sims bien décidés à gâcher les fêtes de fin d’année.

Si on ne va pas se plaindre de contenus gratuits ajoutés aux Sims 4, la récurrence de ces événements peut tout de même nous interroger. Les récompenses du tout premier événement en date (qui ne demandait pas d’accomplir de quête mais simplement de se connecter au jeu) ont toutes été ajoutées au catalogue par la suite, ce qui a permis aux joueurs de récupérer les objets qu’ils auraient manqués. Espérons que ce sera également le cas pour celui de la Faucheuse et pour « Festivités Cosy ».

Même si la plupart des joueurs sont enthousiastes, on peut lire çà et là des réactions plus mitigées : pourquoi nous forcer à venir jouer régulièrement et ne pas donner tous les objets d’un coup avec une Livraison Express ? Pourquoi nous forcer à faire des quêtes qui ne correspondent pas forcément à notre manière de jouer ? Ou pire : est-ce un test de la part d’EA pour évaluer l’intérêt des joueurs pour un éventuel season pass payant ?