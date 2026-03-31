Boxroom – Range ta chambre (et ta bibliothèque Steam) !

Avec les cozy games, on passe son temps (énormément de temps) à arranger, meubler, décorer, des petites maisons pour des Sims, des Miis ou les petits animaux d’Animal Crossing. On ne reviendra pas sur les bienfaits de ce type d’activité orientée « détente » et dépourvue de difficulté (au sens traditionnel du terme dans le jeu vidéo, parce que sinon, décider de mettre ou pas un tapis sous la table basse peut être un choix effectivement difficile) ; néanmoins, au-delà de ce caractère relaxant, on finit par se rendre compte que ce temps a peut-être été investi pour rien. Et c’est là qu’intervient Boxroom.

En apparence, il s’agit d’un cozy game indé rappelant d’autres titres qui existent déjà, à ceci près que son spectre est plus modeste, réduit à une seule pièce. On va meubler, décorer la pièce, on va pouvoir la faire évoluer aussi (agrandissement…), mais surtout, on va y ranger les jeux que l’on possède sur Steam !

Car une fois installé, le jeu se met immédiatement en lien avec notre bibliothèque dématérialisée, et le premier objet que l’on reçoit est un gros carton qui contient l’intégralité de notre collection Steam ! Le cœur du jeu sera de ranger cette collection, avec les problématiques qui se posent à tous les maniaques des étagères : classera-t-on les jeux par genre ? Par date de sortie ? Du meilleur au moins bon ? Ou simplement, pour les moins créatifs d’entre nous, tristement par ordre alphabétique ?

Chaque jeu est représenté par une « big box » virtuelle qui reprend l’illustration officielle du titre, mais aussi, au dos, quelques photos du jeu et un résumé très court. Les boîtes s’ouvrent, et à l’intérieur, on retrouve, comme à la belle époque, une disquette et un manuel, qui sera, dans certains cas, relativement complet, et dans d’autres, limité à deux captures d’écran.

Et ce n’est pas tout, car l’on peut littéralement afficher sa passion en accrochant au mur de cette gaming room virtuelle des posters de nos jeux préférés, là encore en utilisant notre bibliothèque (il faudra impérativement posséder le jeu sur Steam pour pourvoir le faire figurer dans Boxroom).

Boxroom cache enfin une dernière fonctionnalité, et pas des moindres : il permettra de réellement accéder à sa bibliothèque de jeux puisqu’il joue le rôle de launcher et permet de lancer un jeu directement depuis son interface ! Le titre rend ainsi un peu au joueur ce rituel, disparu depuis le passage au dématérialisé, qui consistait à choisir un jeu sur une étagère, ouvrir la boite, insérer la disquette ou la cartouche dans la machine… Ne manque plus que le fait de souffler dans la cartouche avant utilisation !

Boxroom sortira en early access au printemps prochain, et dispose déjà d’une démo. On espère déjà que les futures mises à jour permettront aussi d’intégrer les bibliothèques d’autres boutiques numériques, comme l’Epic Games Store ou GOG. Reste, enfin, une question : en ayant une véritable fonctionnalité plutôt que de servir « à rien », un cozy game est-il encore un cozy game ?