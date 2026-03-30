Preview Tomodachi Life : Une vie de rêve – Bonjour les a-miis !

Les fans de Tomodachi Life auront attendu treize ans pour enfin avoir une suite à leur jeu favori. À la frontière entre Animal Crossing et les Sims, le titre de Nintendo est assez unique en son genre. Pour patienter les quelques jours restants avant la sortie du titre, Nintendo a mis a disposition une « version de bienvenue » gratuite de Tomodachi Life : Une vie de rêve. Un avant-goût aussi « mii-gnon » que frustrant.

Bienvenue sur votre île

La démo de Tomodachi Life : Une vie de rêve permet de créer trois Miis et de découvrir une petite heure de gameplay. Les personnages ont droit à une petite modernisation depuis l’opus 3DS. Cette version offre beaucoup plus de choix de personnalisations, notamment au niveau des coiffures. Autre nouveauté qui vient corriger quelque chose que de nombreux fans reprochaient au premier jeu : ici, on peut choisir non seulement le genre de nos Miis, mais aussi leurs préférences pour les relations amoureuses.

Mais l’ajout le plus intéressant, c’est l’option « maquillage ». Si on peut évidemment s’en servir pour ajouter quelques détails sur le visage de nos Miis, des joueurs créatifs ont détourné cette fonctionnalité pour créer des personnages complètement personnalisés, avec des esthétiques uniques.

Une fois l’apparence du Mii validée et sa personnalité établie, c’est l’heure d’emménager et de découvrir les premières mécaniques. Comme dans le premier Tomodachi Life, les personnages ont des besoins et des préférences, à découvrir au fil de la partie. Ici, on nous propose d’acheter à manger à notre Mii pour remplir sa jauge de bonheur. Plus un Mii sera heureux, plus on pourra lui offrir des objets et des petites manies pour le rendre encore plus singulier.

Mais sinon, faut faire quoi ?

Le gameplay de Tomodachi Life : Une vie de rêve peut en réalité se résumer à ça. Les trois Miis qui peuplent l’île de cette version démo vont interagir, devenir amis et c’est à peu près tout. Le but du jeu est de favoriser ces interactions et de rendre les personnages heureux en répondant à leurs besoins.

Ce qui fait tout le sel de cette série, c’est le côté loufoque et absurde des situations présentées. Un Mii peut avoir quelque chose à nous dire, et simplement nous proposer de jouer à pile ou face avec lui. Un autre peut présenter un flash info au journal télé pour annoncer l’ouverture d’une boutique de vêtements.

C’est malheureusement là que s’arrête la démo de Tomodachi Life : Une vie de rêve. On a plaisir à s’occuper de nos Miis et à profiter de l’ambiance de l’île, même si la découverte reste limitée à environ une petite heure de jeu. La version complète proposera évidemment plus d’événements, mais aussi davantage de personnalisation (boutiques, objets, attitudes des personnages) et la possibilité pour les Miis de se marier et d’avoir des enfants.

Un avant-goût qui laisse entrevoir juste assez pour ensuite nous frustrer d’ici le 16 avril, date de sortie du jeu sur Switch et Switch 2. En attendant, les Miis sont confinés dans leur appartement tant qu’on n’a pas installé la version complète, mais les données de la démo pourront être conservées.