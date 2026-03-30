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Preview Tomodachi Life : Une vie de rêve – Bonjour les a-miis !

Preview Tomodachi Life une vie de rêve Switch

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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Tomodachi Life: Une Vie de Rêve


    • Développeur :

      Nintendo

    • Genre : Simulation
    • Date de sortie : 16/04/2026
    SwitchPS5PCSwitch 2Xbox Series...

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