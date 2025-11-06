Paralives est-il le jeu qui rivalisera avec les Sims 4 ?

À chaque fois qu’un nouveau simulateur de vie sort, c’est la même rengaine : « enfin un concurrent sérieux pour les Sims 4 ! » C’est aussi ce qui se dit de Paralives, jeu indépendant développé par une toute petite équipe depuis 2019. Alors que l’accès anticipé de Paralives débute dans moins d’un mois, que les vidéos de démonstrations se multiplient sur la chaîne officielle du jeu, et que de nombreux fans expriment leur colère contre EA et les Sims 4, on se demande si le titre saura rivaliser avec le roi indétrônable du genre.

Paraquoi ?

Depuis le début du développement il y a presque sept ans, l’équipe derrière Paralives nous informe régulièrement de l’avancée du jeu, et nous montre le contenu auquel nous auront accès. Dans l’ensemble, là où les Sims 4 garde l’ambiance un peu loufoque et décalée caractéristique de la franchise depuis le premier opus, Paralives adopte une atmosphère beaucoup plus feutrée et cosy. Des couleurs pastels, des graphismes style bande-dessinée, une musique « lo-fi », et quelque chose de beaucoup plus terre à terre que les fantaisies d’EA.

Malgré tout, le concept reste très similaire aux Sims : un mode pour créer son « Parafolk », choisir son apparence et sa personnalité, un mode construction pour bâtir et meubler sa maison, et un mode vie pour satisfaire ses besoins, interagir avec les autres personnages et lui faire vivre des histoires avec notre imagination pour seule limite. Si l’emballage est différent et que le jeu a évidemment sa propre patte, la base reste la même. Le créateur Alex Massé ne cache d’ailleurs pas son amour pour les Sims. Il a déclaré que son objectif avec Paralives était de « créer le jeu auquel il a toujours rêvé de jouer ».

Ce qui séduit surtout quand on voit les images de Paralives, c’est la personnalisation beaucoup plus poussée que dans les Sims ! On nous promet de pouvoir créer des visages asymétriques, de superposer différents vêtements (impossible dans les Sims), de personnaliser à volonté les couleurs des meubles ou de moduler leur taille en un glissement de souris. Le jeu proposera aussi, pendant son accès anticipé, d’ajouter des animaux dans nos foyers ou de vivre au fil des saisons : des éléments accessibles uniquement en DLC payant pour la franchise au prisme vert. Notons également que Paralives se jouera en monde ouvert, fonctionnalité que beaucoup de fans des Sims 4 regrettent (alors qu’elle était présente dans les Sims 3).

Le roi est mort ?

Quand on suit l’actualité des Sims et les créateurs de contenu autour du jeu, on peut rapidement avoir l’impression qu’il y a une lassitude généralisée autour du jeu. Sur NewGame+ aussi, on a tendance à montrer moins d’enthousiasme face à cette franchise : des kits payants qui nous inondent chaque années, des packs qui sentent de plus en plus le réchauffé, des bugs à n’en plus finir… Difficile de ne pas être un peu agacé.

Plus récemment, le rachat d’EA par plusieurs fonds d’investissement, dont le fond souverain saoudien, a aussi éveillé la colère des fans. Des créateurs de contenu influents dans la communauté des Sims 4 ont même annoncé se retirer du programme de partenariat en signe de protestation. À les écouter, beaucoup attendent de migrer sur un autre jeu similaire. L’arrivée d’un potentiel remplaçant comme Paralives semble donc tomber à pic.

Sauf que quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu’il s’agit là d’une bulle, d’une chambre d’écho. La majorité silencieuse des joueurs Sims 4 ne se préoccupe pas de ces questions, et ne lâchera sûrement pas de si tôt son jeu favori. Il faut aussi être honnête : malgré tout ce que l’on peut reprocher à EA, les bugs et autres soucis d’expérience utilisateur, on ne s’ennuie pas dans les Sims 4, tant les activités et les possibilités sont nombreuses.

La concurrence existe-t-elle vraiment ?

En mars dernier, Krafton nous proposait inZOI, un simulateur de vie photoréaliste. À l’époque, nous nous demandions nous-mêmes si l’éditeur coréen allait être celui qui rivaliserait avec EA. Lui aussi semblait corriger les soucis que les fans des Sims 4 évoquent régulièrement, avec notamment une ville en monde ouvert et l’ajout des voitures. Sauf que neuf mois plus tard, une fois la curiosité des débuts redescendue, que reste-t-il ? Des pics à 2000 joueurs simultanés (ce qui n’est en rien un score honteux en soi, mais on est loin des 20000 joueurs quotidiens des Sims 4), et un sentiment de lassitude rapidement installé avec un jeu que beaucoup considèrent comme vide.

Est-ce qu’on en attend pas trop de Paralives ? Les images sont prometteuses : le titre a l’air plaisant, avec beaucoup d’améliorations de qualité de vie par rapport aux Sims. Mais les Sims, c’est 25 ans d’existence, 10 ans de contenu pour le quatrième opus, une autorité bien installée, un budget soutenu par EA, et un statut de maître étalon dans une niche relativement restreinte (combien de simulateurs de vie de ce genre pouvez-vous citer ?). En face de ce Goliath, on a un jeu indépendant, développé par moins de vingt personnes, soutenu économiquement par un compte Patreon.

On imagine que lors de son accès anticipé le 8 décembre prochain, on entendra beaucoup parler de Paralives dans la communauté des Sims 4. Beaucoup le testeront et le compareront à son inspiration principale. Certains diront que le jeu est formidable, d’autres trouveront son contenu trop vide par rapport aux 10 ans de DLC des Sims. Le temps fera le reste, et nous dira si Paralives arrive à captiver sur la durée, ou s’il aura le même destin qu’inZOI.