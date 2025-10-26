Les Sims 4 – Les créateurs de contenu quittent le navire suite au rachat

En septembre dernier, on apprenait le rachat d’Electronic Arts par plusieurs fonds d’investissements, dont le fond souverain saoudien et une société fondée par le gendre de Donald Trump. Beaucoup de questions restent en suspens sur les conséquences de cet évènement, tant sur les employés d’EA que sur les jeux eux-mêmes. Dans la communauté des Sims 4, un jeu qui est, pour beaucoup, un espace de création et de célébration de la diversité, la pilule a du mal à passer. Et pour cause : des créateurs de contenu Sims 4 membres du programme « EA Creator Network » mettent officiellement fin à leur partenariat avec le studio.

Les plumbobs ne sont pas éternels

Le programme « EA Creator Network » permet aux créateurs de contenu de proposer un code promo à leurs abonnés (pour obtenir un pourcentage sur les ventes des jeux quand quelqu’un l’utilise) et d’avoir les extensions en avant-première en échange d’un avis honnête. Si les créateurs ne sont pas directement rémunérés par EA pour faire des vidéos sur les Sims 4, on imagine que les têtes les plus connues de la communautés vivent de leurs vidéos et streams sur le simulateur de vie.

Ces dernières semaines, on a donc vu des créateurs comme James Turner, Plumbella ou LilSimsie publier des annonces dans lesquelles ils expriment leur inquiétude et leur volonté de se détacher d’EA.

Les valeurs que représentent les personnes qui ont fait l’acquisition d’EA sont fondamentalement opposées aux miennes. […] J’espère que la pression de la communauté et des créateurs encouragera les décideurs à réfléchir aux conséquences à long-terme de cette vente, et à préserver les valeurs qui font que les Sims sont si populaires. […] Je crois qu’ils ont plus à gagner que moi sur mes accès anticipés, et je crois que me retirer est l’action la plus forte que je puisse faire contre ce rachat. – Lilsimsie, une des créatrice de contenu sur les Sims 4 les plus influentes, avec 2,19 millions d’abonnés sur YouTube.

Sans abandonner complètement les vidéos sur le jeu, la plupart ont annoncés qu’ils n’achèteraient pas les nouveaux packs, qu’ils ne couvriraient plus les nouvelles sorties, et qu’ils se tourneraient vers d’autres jeux comme Paralives quand ils seront disponibles. Certains de ces créateurs ont fait des apparitions dans des streams sur la chaîne des Sims 4 (notamment lors du vingt-cinquième anniversaire de la licence), ont construit des bâtiments pour des packs d’extensions, ou ont carrément des références à leur pseudo dans des items du catalogue.

La bienveillance marketing ?

Suite à ces départs en série, l’équipe des Sims a publié un communiqué sur Instagram et X pour réaffirmer son soutien à la communauté. Un court paragraphe dans lequel on peut lire que « les Sims seront toujours un espace où vous pourrez exprimer votre authenticité ». Entre les lignes, on peut comprendre que le jeu continuera de prôner la diversité, mais d’autres, plus cyniques, disent que le communiqué reste justement très neutre et n’évoque en rien ces problématiques.

Un cynisme qu’on ne peut que comprendre, quand on voit que le paragraphe suivant nous annonce « des nouvelles excitantes pour 2026 » avec des mises à jour pour les Sims 4. Une manière de cacher rapidement la poussière sous le tapis ?

Nous n’avons toujours que peu de recul quant aux conséquences du rachat d’EA sur les différents jeux, notamment les Sims 4. Certains joueurs, qui blâment le studios et sa course au profit pour la qualité dégradée de leur jeu favori, espèrent que la pression des joueurs et des plus gros créateurs de contenu permettra de « sauver » le titre. La vente n’est pas encore actée, mais avec 55 milliards de dollars dans la balance, on imagine que l’avis de quelques joueurs, si influents soient-ils, pèse bien peu.