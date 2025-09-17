tt

Plein de corrections de bugs dans les Sims 4 – EA ce pompier pyromane ?

Les Sims 4 promet de nombreuses résolutions de bugs dans les semaines à venir

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Hollow Knight: Silksong – À la hauteur de son statut ?

Test Hell is Us – Perdu dans les tréfonds de la guerre

Test Herdling – Troupeau pour être vrai