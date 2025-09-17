Plein de corrections de bugs dans les Sims 4 – EA ce pompier pyromane ?

Plus les mois avancent, plus les mises à jour et DLC des Sims 4 s’accumulent. Pour l’année de ses 25 ans, le simulateur de vie a sorti le grand jeu, avec pas moins de quinze extensions et kits, et pléthore de contenu gratuit. Mais à chaque ajout son lot de nouveaux bugs, et les commentaires de joueurs de plus en plus agacés. Après des mois de grogne, EA semble faire un pas en avant et publie une feuille de route « qualité de vie », dans laquelle on nous promet de résoudre les nombreux problèmes qui parasitent les Sims 4. De quoi faire plaisir aux joueurs ? Pas si sûr…

Les Sims 4 enfin fonctionnels ?

Si nous sommes habitués aux « laundry lists » d’EA avant chaque grosse mise à jour (généralement pour accompagner la sortie d’une nouvelle extension) et aux feuilles de route pour détailler chaque saison des Sims 4, c’est une approche un peu différente qui est cette fois-ci proposée. Hier, c’est un plan spécial « qualité de vie » qui a été publié sur le site des Sims. On nous promet que « pendant les huit prochaines semaines, une équipe spécialisée se consacrera entièrement à la correction des problèmes, ainsi qu’à la prévention des futurs bugs ».

Le 18 septembre, une mise à jour va déjà résoudre des dizaines de problèmes connus. On peut s’en réjouir ! Plus surprenant : l’annonce de correctifs de bugs qui seront sélectionnés sur la base de votes de la communauté ! Nous sommes encouragés à aller sur le forum d’EA et de voter pour les problèmes qu’on veut voir réparer. Ceux ayant obtenu le plus de suffrages seront traités en priorité.

Enfin, d’autres correctifs sont prévus pour début octobre afin de préparer la sortie du prochain pack « À l’aventure », et en novembre pour continuer à tenir compte des retours des joueurs. Les équipes nous assurent qu’elles sont bien conscientes des problèmes, et qu’elles travaillent à leur résolution en ce moment-même.

Une annonce qui ne fait pas l’unanimité

Alors oui, ces annonces devraient rassurer les fans. Elles sont d’ailleurs bien accueillies dans l’ensemble. Qui va reprocher à EA d’être à l’écoute et de réparer les bugs remontés par les joueurs ? Les mois à râler à propos des problèmes qui gâchent l’expérience de jeu sous chaque communication officielle des Sims 4 semblent avoir payé.

Malgré tout, nombreux sont ceux qui trouvent à redire sur cette démarche. On observe tout de même un cycle assez désagréable ces derniers temps avec les Sims 4 : nouvelle extension, arrivée de bugs, puis mea culpa et corrections dans la foulée, avant d’en créer encore plus. Pour rappel, le jeu compte aujourd’hui plus de bug qu’avant la mise à jour corrective du pack « Nature enchantée » (qui en avant résolu une centaine !).

Beaucoup reprochent à EA d’être un énorme studio, avec de gros moyens financiers, et de ne pas les mettre à disposition correctement. Certains bugs, au mieux légèrement agaçants, au pire complètement handicapants pour l’expérience de jeu, ont été remontés il y a des mois et attendent toujours d’être corrigés. Avait-on vraiment besoin d’un vote de popularité pour ça ?

Sans aller jusqu’à fustiger EA d’emblée, beaucoup sont à minima prudents : huit semaines pour réparer tous les problèmes des Sims 4, c’est très court. Attendons de le voir pour le croire, et souvenons-nous également que les personnes qui expriment leur mécontentement ne font pas partie de la majorité silencieuse des joueurs des Sims.