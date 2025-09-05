Les Sims 4 À l’aventure – (Déjà) un nouveau pack d’extension

Alors que la poussière de fée flotte encore dans les airs quelques semaines après « Nature enchantée », les Sims 4 annoncent déjà un nouveau pack d’extension : « À l’aventure » nous permettra d’emmener nos personnages dans des escapades en pleine nature. On aurait pas un sentiment de déjà vu ?

En route pour l’aventure !

La bande-annonce des Sims 4 : À l’aventure promet énormément de nouvelles activités à faire faire à nos Sims. Nos personnages auront accès à de nouvelles machines pour faire du sport (enfin, un peu de variété après dix ans de tapis de course et de poids), à un blender pour faire la cuisine, à des plongeoirs et des toboggans, et même à des kayaks !

Les enfants semblent être les stars de cette extension, avec là encore beaucoup de choses à faire pour nos jeunes Sims. Origami, parties de cache-cache ou de pierre-feuille-ciseaux, chasse aux papillons et tir à l’arc pourront rythmer leurs journées. Ils auront aussi droit à une toute nouvelle aspiration « Star du quartier ». Les plus timides pourront avoir un ami imaginaire : un ajout que les fans des Sims 3 : Générations attendaient depuis la sortie du pack d’extension « Grandir ensemble » !

Les adultes ne seront pas en reste, puisque le gameplay de « À l’aventure » sera centré sur les escapades qu’on pourra organiser de A à Z pour nos Sims. Si certaines seront déjà proposées sur la nouvelle map du Point Gibbi (inspirée de la Nouvelle Zélande), nous pourrons construire nous-même nos lieux de détente et définir les activités que tout ce petit monde pourra y faire. Tout cela ressemble beaucoup à des hôtels, soit l’une des choses les plus réclamées par les fans des Sims 4.

Autre ajout plus surprenant mais qui devrait faire plaisir aux joueurs amateurs de challenge : certaines règles permettront de transformer ces escapades en véritables émissions de téléréalité, avec des défis à réaliser et des éliminations !

Des choix surprenants ?

En soi, tout ce qui est proposé par ce pack semble bienvenu : on ne va pas se plaindre d’avoir de nouvelles choses à faire dans les Sims 4 ! Ce n’est pas tant le contenu que le format qui pose question.

Tout d’abord, on voit forcément des similarités avec le pack de jeu « Destination nature », qui permettait lui aussi de partir en vacances dans la forêt, d’attraper des insectes, et de faire des activités en plein air. Certes, ce DLC a aujourd’hui dix ans : un contenu vieillissant, et beaucoup moins d’activités que ce qui semble être possible avec « À l’aventure ». Mais les Sims 4 ont établi un précédent en proposant gratuitement une refonte du pack de jeu « Détente au spa » il y a quelques années maintenant. Pourquoi ne pas ajouter ces nouveautés dans une mise à jour ?

Dans le même ordre d’idées, on pourrait avancer que tout le contenu ajouté pour les enfants aurait tout à fait eu sa place dans « Grandir ensemble ». L’arrivée d’éléments comme les nouveaux équipements sportifs ou les mixeurs pour faire des smoothies, encore une fois bienvenue, semble tout de même un peu aléatoire dans un pack censé être centré sur l’aventure. Idem pour les défis « téléréalité », qui seront sans doute très amusants, mais peut-être hors de propos compte tenu du thème de ce DLC.

On a l’impression de répéter la même à chaque annonce de pack des Sims 4… Les DLC s’enchaînent à un rythme effréné, les bugs se multiplient, et les contenus proposés semblent de moins en moins surprenants. Rappelons que le dernier pack d’extension « Nature enchantée » n’est sorti qu’en juillet dernier ! « À l’aventure » sera disponible le 2 octobre : nous verrons alors s’il arrive à sortir du lot et à devenir un indispensable pour toutes nos parties.