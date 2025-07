Test Les Sims 4 : Nature Enchantée – Fée pas ci fée pas ça

Les fans des Sims 4 les attendaient depuis des années : les fées sont enfin là ! Le nouveau pack d’extension « Nature Enchantée » promettait non seulement d’ajouter ce nouvel occulte dans nos parties, mais aussi de ne faire qu’un avec la nature pour profiter de tous ses bienfaits.

Pourtant, en voyant les premières images, on aurait pu penser (avec un certain cynisme) que ce DLC sentait un peu le réchauffé : un décor qui faisait penser à « Vie à la Campagne », des pouvoirs qui ressemblaient à ceux des jeteurs de sorts de « Monde Magique », ou encore une compétence d’apothicaire similaire à celle de « Destination Nature ». Est-ce que cette extension arrive à nous enchanter autant que son titre le promet, ou est-ce qu’on est simplement sur du déjà-vu ?

Votre vie féérique peut commencer

Nature Enchantée nous fait emménager à Innisgreen, un monde où les gnomes prennent vie pour nous porter chance, où les trésors de Dame Nature sont partout, et où les fées côtoient les humains. La map se divise en trois quartiers : une zone résidentielle et commerciale au bord de la mer, une autre plus rurale et un coin féérique. Les trois lieux sont agréables à visiter avec de jolis décors, mais on regrette que ces derniers soient souvent des coquilles vides inaccessibles, ou alors de simples « trous de lapins ».

Comme dans d’autres extensions, les personnages peuvent aller faire leurs courses à la superette ou à la librairie d’occasion. Si ces ajouts sont toujours plaisants pour le réalisme et pour raconter des histoires, on aurait apprécié qu’Innisgreen soit plus vivant. Par exemple dans le quartier résidentiel, on peut voir une grande place au milieu de la zone, entourée de ce qui ressemble à des cafés et petites boutiques. N’espérez pas que cet endroit s’anime ou qu’on puisse y construire quoi que ce soit. Pour rendre le monde vivant, les Sims 4 : Nature Enchantée utilise une méthode désormais habituelle : les divers PNJs nous donnent des « fables » à trouver pour apprendre à connaître les secrets des lieux et de ses habitants.

Les catalogues des modes Créer un Sim et Constructions viennent évidemment avec tout ce qu’il faut pour offrir à nos personnages la maison féérique de leurs rêves. Pour cette ambiance naturelle et magique, on peut dire que c’est une réussite. Maison de hobbit, demeure elfique, boîte de nuit pour fées… On a désormais tout ce qu’il faut pour ce genre de projets. En revanche, ces items semblent souvent difficilement intégrables dans des mondes plus réalistes et classiques. On regrette également la quasi absence de nouvelles plantes, un comble pour une extension dédiée à la nature !

Ni fée ni à faire ?

C’est surtout l’ajout des fées qui est central dans Les Sims 4 : Nature Enchantée. Vous pourrez soit en créer une directement, soit mener une série de quêtes avec un Sim humain pour le transformer. Comme les autres occultes, vous pouvez attribuer une forme féérique à votre personnage dans le Créer un Sim, et même customiser entièrement ses ailes avec les couleurs et motifs de votre choix.

Les fées se nourrissent d’émotions et c’est surtout ces dernières qui vont être au cœur du gameplay avec ces personnages. Elles pourront se baigner dans les émotions dans un lac situé dans leur quartier, absorber celles des autres Sims ou influencer ce qu’ils ressentent, et mourir de faim si elles n’en ont pas assez. Les émotions serviront également de source d’énergie pour utiliser leurs pouvoirs. Enfin, elles disposent de certaines interactions uniques, comme le fait de se rétrécir pour dormir dans une maison de poupée.

Comme d’habitude, c’est en utilisant leurs compétences que les fées obtiennent des points à distribuer dans un arbre. Et comme d’habitude, le joueurs pourra choisir entre devenir une fée bienveillante ou utiliser ses pouvoirs pour semer le chaos. Certains pouvoirs sont cependant unique à cet occulte et il faut bien admettre que cette formule est efficace : une fois notre fée assez puissante, on s’amuse beaucoup.

Un pack d’extension vraiment nécessaire ?

Outre les fées, Les Sims 4 : Nature Enchantée propose de ne faire qu’un avec la nature. Le pack vient avec une nouvelle compétence « vie dans la nature » qui permet de satisfaire tous les besoins de nos personnages en restant dehors : dormir, se laver, fouiller le sol en quête de nourriture… plus notre Sim avancera dans sa compétence, plus il réussira à vivre confortablement avec rien. Une compétence intéressante et amusante, surtout si on veut accomplir des défis comme commencer avec zéro Simflouz sur un terrain vide.

Nous avons aussi une nouvelle carrière « herbaliste » et une compétence d’apothicaire. Nouveauté de cette profession : on peut recevoir ses clients à domicile, des diagnostiquer et leur fabriquer le remède approprié. Tout cela est lié à une autre mécanique introduite dans ce DLC : celle de l’équilibre. Un Sim heureux, avec des émotions positives, sera « équilibré », tandis qu’un Sim contrarié passera de l’autre côté et pourra être atteint de divers maux qui auront des conséquences sur son quotidien.

Cela nous rappelle évidemment les maladies introduites avec « Au Travail » (qui prennent elles aussi l’aspects de tâches de couleur sur la peau des personnages), même si le système est bien plus développé ici, avec des effets plus visibles et amusants. Mais tout est rapidement répétitif et ajoute une énième mécanique à la vie de nos Sims. La chance fait aussi son apparition dans Nature enchantée et peut-être influencée avec des grigris ou avec le grand gnome.

Oui, on peut beaucoup s’amuser avec Les Sims 4 : Nature Enchantée. En réalité, le problème avec ce pack, c’est surtout qu’il semble redondant si on a déjà les autres extensions installées. Au fil des DLC, le panneau Simologie devient de plus en plus difficile à appréhender tant les informations s’accumulent. Les arbres de compétences des occultes finissent par tous se ressembler, même si les fées ont des pouvoirs uniques. Ces dernières étaient réclamées à corps et à cris depuis des années, mais sont-elles si différentes des jeteurs de sorts, hormis l’esthétique ? Innisgreen, même si elle est agréable, à du mal à se distinguer des maps déjà connues.

Par le passé, on a déjà eu droit à une refonte d’un pack (Détente au Spa) pour ajouter du contenu gratuitement. Ce précédent soulève la question suivante : pourquoi EA ne fait-il pas cela plus souvent ? Toutes les nouveautés qui arrivent avec Nature Enchantée n’auraient-elles pas pu être distillées dans d’autres packs qui auraient bien besoin d’un coup de jeune ?

En 2025, le rythme de sorties des packs d’extension des Sims 4 s’est accéléré. Auparavant, les occultes arrivaient avec des packs de jeu, moins chers et avec moins d’ajouts. Pourquoi ne pas avoir fait de même pour les fées ? Enfin, rappelons que si la mise à jour déployée pour l’arrivée de Nature Enchantée a corrigé de nombreux bugs, elle en a créé encore plus. Certains fans des Sims, qui ont dépensé beaucoup d’argents pour se procurer tout le contenu, préfèreraient sans doute avoir un jeu qui fonctionne correctement et attendre quelques mois supplémentaire entre chaque extension. À bon entendeur.