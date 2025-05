Les Sims 4 – Un nouvel événement en jeu pour les amoureux de la nature

Après les récompenses de la Faucheuse et le retour vers le passé, Les Sims 4 nous offrent un nouvel événement en jeu pour récupérer des objets gratuits. Intitulé « L’appel de la Nature », cette saison demandera à nos Sims de passer du temps à l’extérieur et de travailler le bois.

C’est maintenant une habitude dans Les Sims 4. Comme les fois précédentes, il suffira de se connecter dans n’importe quelle partie et d’accomplir des mini-quêtes avec un personnage pour débloquer les récompenses. L’événement « Appel de la Nature » débutera le 24 juin prochain et durera jusqu’à début août, avec de nouvelles actions à effectuer chaque semaine. Petite nouveauté : les joueurs qui possèdent certains DLCs auront droit à des objectifs bonus.

Peindre en mille couleurs l’air du vent

La première semaine, notre Sim entendra une mystérieuse voix portée par le vent et devra passer du temps dans la nature pour espérer la comprendre et l’entendre à nouveau. Les joueurs débloqueront un nouvel établi pour la compétence bricolage des Sims. Un objet souvent délaissé (un seul modèle disponible dans le catalogue pendant des années) qui a enfin droit à un peu de variété ces derniers temps dans les DLC récents. Cet ajout gratuit permettra à celles et ceux qui n’ont que le jeu de base d’avoir une autre version de cet item !

La particularité de cet événement des Sims 4 : ici, les joueurs n’obtiendront pas directement les meubles, mais seulement des plans pour les fabriquer eux-mêmes à partir de l’établi. Ce sera donc aux personnages de travailler le bois pour avoir une nouvelle chaise et une nouvelle table rustique.

Autre récompense qui a immédiatement ravi les fans sur Internet : lors de la dernière semaine, nous pourrons récupérer l’item « Trône en bois »… Simplement des toilettes à placer à l’extérieur, mais qui ne ressemblent à rien de ce qui existe déjà dans le catalogue des Sims 4. Enfin, nous auront aussi droit à de nouveaux objets pour le mode Créer un Sim, une nouvelle mini-collection de magazines sur la nature, et une toute nouvelle station de radio.

Un événement très féérique ?

Les fans des Sims 4 réclament l’arrivée des fées en jeu depuis des années. Avec les zombies, ce sont les seuls personnages occultes présents dans les précédents opus à n’être toujours pas disponibles. Ces dernières semaines, des rumeurs indiquent que le prochain DLC des Sims ajouterait enfin cette touche de féérie tant attendue.

Le thème de cet événement « Appel de la Nature » donne de l’eau au moulin des fans qui espèrent jouer les Clochette : ce ne serait pas la première fois qu’un événement hebdomadaire est intimement lié au pack d’extension du moment. C’était déjà le cas avec « Les récompenses de la Faucheuse », qui s’est déroulé en parallèle de la sortie de « À la vie à la mort ».

La prochaine feuille de route des Sims 4 sera dévoilée le 5 juin prochain. On attend évidemment encore des annonces de kits, mais nul doute que le prochain pack d’extension sera aussi mentionné à ce moment-là et que les fans se feront un plaisir de décortiquer chaque image pour savoir si la rumeur se confirme.