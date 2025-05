Les Sims 4 – Encore trois nouveaux kits et le retour des kits gameplay

Trois nouveaux kits viennent d’arriver dans Les Sims 4, presque par surprise. Si on était bien au courant que de nouveaux ajouts étaient prévus grâce à la dernière feuille de route, il aura fallu attendre le dernier moment pour avoir les titres de ces trois kits, ainsi que leur contenu. C’est donc hier qu’on a pu découvrir « Accessoires de cuisine », « Âge d’or » et « Atelier de bricolage » pour enrichir nos parties des Sims 4… et enrichir EA par la même occasion.

Le kit « Accessoires de cuisine » permet, comme son nom l’indique, de décorer la cuisine de nos Sims ou de leur créer un garde-manger sur mesure. L’objectif est de rendre cette pièce plus vivante et habitée. À part un beau frigo couvert de magnets et un évier, ce sont principalement des objets dans la catégorie « désordre » qui viennent avec ce kit, un peu comme celui sur la salle de bain sorti en 2023. Certains items, comme une pâte à cookies étalée sur le plan de travail ou des boîtes de céréales qui débordent, serviront sans doute plus pour raconter des histoires le temps d’une journée que pour décorer une cuisine de manière permanente. On notera aussi l’effort de proposer des objets fonctionnels comme la tablette qui permet d’accéder aux recettes ou le panier de courses.

« Âge d’or », quant à lui, est un kit pour le mode Créer un Sim afin d’habiller nos seniors, avec notamment des tenues pour le jardinage et des lunettes à accrocher autour du cou. Si certains apprécieront ce style vestimentaire (les personnes âgées étant souvent délaissées dans le contenu proposé par Les Sims 4), on pourra tout de même regretter que ces items viennent dans un kit à 5 € à part alors qu’ils auraient tout à fait eu leur place dans le pack d’extension « Grandir Ensemble ».

Enfin, « Atelier de bricolage » nous offre des objets pour aménager un garage : établis, caisses à outils, bacs de rangements… Mais c’est surtout le gameplay qui pourra être intéressant dans ce kit des Sims 4. Ici, nos personnages pourront avoir quatre appareils électroménagers en mauvais état à retaper eux-mêmes grâce à leur compétence bricolage. Pour rappel, lors de leur arrivée en 2021, les kits devaient être équitablement orientés vers le mode Vie, le mode Construction et le mode Créer un Sim. Sauf que depuis le premier kit « Nettoyage de printemps », le gameplay a semble-t-il été mis de côté. Même si les activités à faire dans « Atelier de bricolage » seront sans doute vite réalisées, on peut tout de même apprécier ce petit ajout.

Difficile cependant de ne pas râler face à cette énième salve de kits. Certes, on se doute que le but n’est pas que les joueurs les achètent absolument tous, mais qu’ils choisissent ceux qui semblent pertinents selon leur façon de s’amuser dans les Sims 4. Les kits n’ont pas vocation à changer la face du jeu comme un pack d’extension ! Mais si les objets proposés n’ont rien de honteux et qu’ils plairont sans aucun doute à certains, la frénésie des kits au détriment des autres types de DLCs pourraient tout de même finir par agacer. Par exemple, le dernier pack de jeu, « Loups Garous », date de juin 2023, et le dernier kit d’objets remonte à février 2024. Depuis cette date, EA nous a sorti pas moins de vingt kits, dont l’intérêt en jeu est quand même limité au-delà de l’aspect esthétique.