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Marvel Rivals entre dans sa nouvelle ère (d’Apocalypse)

La saison 9 de Marvel Rivals commence le 10 juillet et elle amène avec elle de grands changements

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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Marvel Rivals

marvel rivals jaquette

    • Développeur :

      NetEase

    • Genre : TPS
    • Date de sortie : 06/12/2024
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

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