Marvel Rivals entre dans sa nouvelle ère (d’Apocalypse)

Mardi soir, les fans de Marvel Rivals s’attendaient à une présentation de la saison 9 un peu spéciale puisque, pour la première fois, les équipes de NetEase avaient préparé un live et non une simple vidéo. Mais rien ne pouvait nous préparer à voir débarquer une nouvelle version du jeu digne d’un Marvel Rivals 2.

Guangguang, le creative director, a laissé une grande place à Zhiyong, le lead combat designer, lors de la dix-neuvième Dev. Vision. Et pour cause, la présentation de la suite des aventures des héros et vilains de Marvel Rivals n’a été que très succincte pour permettre de faire briller tout le travail d’équilibrage et de refonte des capacités/associations.

L’adaptation, l a clé de l’évolution

Tout d’abord, Black Widow a totalement été repensée. C’était devenu nécessaire car à mesure que le jeu accumulait les nouvelles métas, ce personnage était devenu inutile aux yeux des joueurs. Ainsi, l’assassin de la Chambre Rouge verra sa mobilité augmenter puisqu’elle sera débarrassée de sa barre d’endurance et qu’elle disposera dorénavant d’une attaque plongeante. Sa cadence de tir sera plus élevée et sa capacité de ralentissement pourra être utilisée en dehors de son attaque ultime, retravaillée elle-aussi, comme un mode sniper à la première personne.

Au-delà de ces modifications, ce qui va chambouler le jeu, c’est l’évolution dynamique des associations. À partir du lancement de la saison 9, ce vendredi 10 juillet, chaque personnage disposera de deux associations. Quelques unes sont identiques aux saisons précédentes (Magneto/Scarlet Witch), certaines ont été un peu ajustées (Mister Fantastic/Rocket Racoon) et d’autres sont complètement inédites (Hulk/Captain America).

Lorsqu’on sélectionne son héros, il est maintenant possible d’équiper l’association de son choix. Celle-ci est activée en mode « basique » dès l’apparition sur le champ de bataille. Mais si un membre de l’équipe décide de jouer le personnage correspondant à l’association, alors celle-ci est « améliorée » et engendre des effets dévastateurs.

Elles peuvent consister en une attaque supplémentaire ou une amélioration d’une capacité offensive préexistante. Mais ces associations peuvent aussi s’apparenter à une capacité de soutien comme le soin de ses coéquipiers ou l’application d’un malus sur les ennemis, quelque soit le rôle du héros concerné.

Ce « best of » est un véritable coup de force pour ce jeu dont l’atout majeur lors de son lancement résidait dans sa mécanique d’associations, diluée au fil des saisons. En finir avec le système d’ancre c’est aussi permettre à tous les personnages de disposer de capacités uniques et pas seulement une poignée d’élus, ce qui va diversifier les situations.

(Re)Ignite the battle

Prévue en coulisses depuis plusieurs mois, « la mise à jour la plus importante depuis le lancement » selon Guangguang, a pour but de redynamiser Marvel Rivals et d’attirer aussi bien les joueurs de la première heure que les nouveaux venus. En plus de (re)découvrir le roster, ils pourront tous ensemble profiter d’un nouveau « stratège » en la personne de Jubilée.

Apocalypse a été assassiné alors qu’il allait atteindre l’état de divinité. Il s’agira de découvrir l’identité de son meurtrier, au travers d’une enquête interactive, sous fond de renaissance du premier mutant et de ses cavaliers, dont fera partie Jubilée. Direction Thèbes, la prochaine arène du jeu, pour profiter des nouveaux cosmétiques et évènements. D’ailleurs, l’un d’entre eux consistera en un nouveau mode de jeu en PVE sur le thème d’Avengers: l’ère d’Ultron (en retard d’un mois) pour préparer la sortie d’Avengers: Doomsday au cinéma.

Grâce à l’écoute de sa communauté, l’ajout régulier de personnages, de capacités et de modes de jeux variés (au succès inégaux), les développeurs ne laissent jamais la formule péricliter. C’est sans doute grâce à cette recette que Martel Rivals compte tous les jours plusieurs centaines de milliers de joueurs sur PC et sur console, presque deux ans après sa sortie.