Marvel Tokon: Fighting Souls sera-t-il le prochain phénomène du VS. fighting ?

On connait désormais le casting complet de Marvel Tokon: Fighting Souls, le VS. fighting signé Arc System Work prévu pour le 6 août 2026. Les développeurs qui ont accompli l’exploit de vendre plus de dix millions de Dragon Ball FighterZ seront-ils capables d’égaler voire de dépasser leur record grâce aux héros de la Maison des idées ? Ce qui est sûr, c’est que le studio s’est donné les moyens de ses ambitions.

Avengers vs X-men vs les autres

Depuis le State of Play de juin 2025, les combattants de Marvel Tokon: Fighting Souls nous ont été révélés au compte-goutte. Il s’est avéré que la majorité des premiers personnages se trouvaient être les leaders des cinq équipes composant le roster du jeu : Tornade et Captain America commandant respectivement les Unbreakable X-men et les Fighting Avengers. Le mystère s’est dissout avec la dernière bande annonce : Ghost Rider sera le chef des Samurai Outsiders, composé de Blade, Deadpool et Loki. Tant pis pour ceux qui attendaient les Midnight Sons…

Cette grille comporte une bonne répartition entre des valeurs sûres, connues du grand public et attendues par les aficionados de jeux de combat (Marvel vs. Capcom en tête), et des personnages méconnus sans être des créations obscures du niveau de Shuma-Gorath.

Est-ce qu’on peut s’attendre à plus de variété avec les DLC ? L’écurie Marvel a des surprises à revendre pour faire plaisir aux fans. Les Quatre Fantastiques pourraient représenter un choix logique pour le premier fighter pass qui permettrait l’ajout d’une nouvelle équipe. À moins que les prochains combattants viennent s’incorporer aux groupes préexistants ? Dans tous les cas, on peut s’attendre à voir le roster de Marvel Tokon: Fighting Souls quasiment doubler d’ici quatre ans, à l’image du casting des derniers jeux de son développeur. De quoi attirer un nombre croissant de joueurs, avides de contrôler leur héros favori.

Mettre tout le monde d’accord

Arc System Work, conscient du lien inévitable que tout le monde trace entre Marvel et Capcom, a volontairement respecté l’héritage mis à sa disposition. Il a notamment inclus des personnages incontournables de MvC (Wolverine, Spider-man, Magneto et Hulk) et a réutilisé certains de leurs coups iconiques.

Cependant, cette attention n’a pas empêché les équipes d’appliquer la pâte du studio à ce projet dont le rendu est resplendissant. Même le gameplay, critiqué lors des premières sessions de beta, est acclamé dans sa version actuelle par les plus réticents. Aussi, les contrôles simplifiés permettront à tout un chacun de prendre du plaisir sur le jeu. Il sera même possible de profiter de doublages en dix langues différentes, un fait rare pour un VS. fighting japonais.

Fait tout aussi remarquable : la présence de costumes alternatifs travaillés et pas seulement les simples swap colours auxquels nous a habitué le studio. En revanche le mode histoire, plus proche de ses pratiques, consistera en une suite de comics animés dépourvus de gameplay.

En mettant les petits plats dans les grands et en prenant quelques risques calculés, Arc System Work semble profiter de son partenariat avec Playstation pour proposer un jeu calibré, capable de plaire à un maximum de joueurs. Reste a déterminer si l’exclusivité console PS5 combiné à la disponibilité sur PC seront suffisantes pour permettre à Marvel Tokon: Fighting Souls d’être le prochain phénomène de jeu de baston. Mais est-ce que se priver des joueurs Xbox et Switch ne desservira pas les ventes ?

Les plus dubitatifs pourront se faire une idée avant de passer à la caisse grâce à la beta ouverte prévue du 24 au 26 juillet. Pour les plus téméraires, cela pourrait représenter le début de l’entraînement jusqu’à l’EVO France 2026, le jeu ayant officiellement rejoint le line-up de l’évènement.