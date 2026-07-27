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Comics et manga s’unissent pour donner vie au mode histoire de Marvel Tokon: Fighting Souls

Artistes auteurs de Marvel Tokon

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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Marvel Tokon: Fighting Souls

Jaquette du jeu Marvel Tokon: Fighting Souls

    • Développeur :

      Arc System Works

    • Genre : Combat
    • Date de sortie : 06/08/2026
    PS5PCSwitch 2SwitchXbox Series...

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